Günter Grützner

Bad Freienwalde Nun ist es amtlich: Zum zweiten Mal hintereinander ist Max Unglaube, das Talent vom Bad Freienwalder Wintersportverein, der beste deutsche Nachwuchsspezialspringer seiner Altersklasse. Nachdem er bereits in der Saison 2018/19 in der Altersklasse 13 siegte, gelang ihm das auch in dieser - vorzeitig beendeten - Saison. Diesmal in der AK 14. Der Sieg bedeutet, dass er sich jetzt für den D/C-Kader des Deutschen Skiverbandes qualifiziert hat. Damit erhält er für seinen weiteren sportlichen Werdegang besondere Unterstützung.

Auch Florian Lipke ersprang in diesem Winter zudem gute Ergebnisse. Als zweiter hoffnungsvoller WSV-Nachwuchsspringer landete er im Gesamtklassement auf dem siebten Platz, der Anlass zur Hoffnung gibt, dass er über einen weiteren Sichtungslehrgang des DSV ebenfalls noch den Sprung in den D/C-Kader schaffen kann.

In der Altersklasse 13 war dies zuvor bereits Moritz Terei gelungen. Im Spezialspringen im Deutschen Schüler-Cup erreichte der Kurstädter den zweiten Platz 3 und in der Nordischen Kombination den vierten Rang. Auch für Moritz eröffnet sich ein hoffnungsvoller Weg zu sportlichen Spitzenleistungen.