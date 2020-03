Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Eigentlich wollten am Donnerstag 18 Schüler des Oranienburger Runge-Gymnasiums im Flugzeug nach Amerika sitzen, um vier Wochen lang den Schulalltag und die USA kennenlernen. Stattdessen gab es jetzt Tränen. Denn die Schulfahrt in die Staaten wurde wegen Coronagefahr am Montagabend kurzfristig gestrichen.

"Alle hatten sich so gefreut", sagte Englischlehrerin Gabriele Rohde, die seit 2003 die Reisen nach Alexandria, Indiana, vorbereitet und begleitet. Nicht der Einreisestopp von US-Präsident Donald Trump für alle Europäer ist die Ursache, sondern eine Entscheidung aus dem Bildungsministerium hat den Reisestopp besiegelt. "Die Fahrt ist aber nur verschoben", sagte Rohde. Ende August wollen sie es noch einmal versuchen.

Doch kein Theater am Louise-Henriette-Gymnasium: Die Aufführungen am Donnerstagabend und Sonnabend wurden abgesagt. Auch alle weiteren, bis zu den Sommerferien geplanten Veranstaltungen sagte die Schulleitung am Donnerstag ab, darunter die Bilderauktion und die Gala des Fördervereins.