Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Ab heute sind alle Veranstaltungen in öffentlichen Räumen in Bernau untersagt. Das hat Bürgermeister André Stahl (Linke) am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben. Das Verbot gilt vorerst bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Es umfasst Veranstaltungen sämtlicher Art und bezieht sich auf alle öffentlichen Gebäude und Einrichtungen der Stadt wie Turnhallen, Sportplätze, Kultureinrichtungen sowie die Dorfgemeinschaftshäuser. Geschlossen bleiben auch die Stadtbibliothek, das Heimatmuseum, die Tourist-Information und die Frakima-Werkstatt auf dem Kulturhof. "Die städtischen Turnhallen und Sportplätze werden ausschließlich nur noch für den Schulsport zur Verfügung gestellt. Jegliche Veranstaltungen in Kitas und Schulgebäuden sind auf das absolut notwendige Maß zu reduzieren", erklärte Stahl.

Homeoffice für 25 Mitarbeiter

Zu den Maßnahmen sieht sich die Stadt aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung des Corona-Virus vor allem in Berlin gezwungen. "Rund 40 Prozent der Bernauer Berufstätigen pendeln in die Hauptstadt", bemerkte André Stahl vielsagend. Er glaube deshalb nicht, dass der Kelch an der Region vorbei gehe. "Wir werden mit den Maßnahmen die Ausbreitung des Virus nicht verhindern, aber die Gefahren für jeden einzelnen minimieren. Und wir hoffen, damit den Ausbreitungsprozess zu verlangsamen, um die intensive medizinische Betreuung etwaiger Betroffener in den Kliniken gewährleisten zu können", erklärte der Bürgermeister. Da komme es gerade recht, dass das Immanuel Klinikum in der kommenden Woche sein neues Haus in Betrieb nehme.

Auch in der Stadtverwaltung selbst wurden Maßnahmen ergriffen, um die Mitarbeiter vor einer Erkrankung zu schützen und die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung zu sichern. So arbeiten 25 Beschäftigte ab der kommenden Woche von zuhause aus. Bernaus Bürger werden gebeten, die Stadtverwaltung nach Möglichkeit nicht direkt aufzusuchen, sondern besser telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren. Lediglich in sehr dringenden Fällen sollte das Rathaus direkt aufgesucht werden.

"Wir wissen, was diese Einschränkungen für jeden bedeuten. Aber, es sind Einschränkungen auf Zeit, um die Erkrankungsfrequenz zu verlangsamen. Wir wollen möglichst viele Infektionsmöglichkeiten vermeiden und gehen deshalb als Verwaltung beispielhaft voran. Gleichzeitig appellieren wir an private Veranstalter, diesem Beispiel zu folgen", sagte Bürgermeister Stahl am Donnerstag.

In einer Telefonkonferenz am Vormittag hatten Landrat Daniel Kurth und die Hauptverwaltungsbeamten der Barnimer Kommunen die Situation diskutiert und sich auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. "Ziel bleibt es, die Belastungskurve für Gesundheitseinrichtungen zu strecken", erklärte Kurth am Nachmittag. Er kündigte – gleich dem Bernauer Bürgermeister – an, alle öffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen bis zum Ende der Osterferien absagen zu wollen. "Auch die Kommunalvertretungen sollten überlegen, ob sie nicht die eine oder andere Ausschusssitzung auf einen späteren Zeitpunkt verlegen können", riet er. Die gleiche Bitte gehe auch an die Glaubensgemeinschaften im Barnim. "Es geht um die Solidarität der Jungen und Kräftigen gegenüber den Risikogruppen und nicht um Freizeit und persönliche Vervollkommnung", erklärte Kurth.

Fünf Infizierte im Barnim

Gerade hatte der Landrat darauf hingewiesen, dass sich die Barnimer auf weitere Maßnahmen zum Schutz vor dem Corona-Virus einstellen müssten, da erhielt er eine Allgemeine Weisung des Brandenburger Gesundheitsministeriums. Demnach gilt im Land ab sofort für Reiserückkehrer aus besonders betroffenen Ländern wie Italien ein Betretungsverbot für Kitas, Horte, Schulen, Senioreneinrichtungen und Krankenhäuser.

Derzeit gibt es im Barnim fünf Personen, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben. Nach den ersten beiden Fällen in Wandlitz ist auch ein Ehepaar in Eberswalde betroffen, das im Urlaub in Südtirol war und sich nach der Rückkehr hat testen lassen. In Wandlitz wurde eine weitere Person positiv getestet. Bei zwei Personen, die mit dem Eberswalder Paar im Urlaub waren, steht das Ergebnis der Tests noch aus. Allen Personen geht es den Umständen entsprechend gut. Sie befinden sich in dem jeweiligen Zuhause in Quarantäne.

Weitere Informationen zum Corona-Virus gibt es auf der Website des Landkreises Barnim unter www.barnim.de. Das Gesundheitsamt bietet Beratungen an und ist unter der Telefonnummer 03334 2141601 zu erreichen.