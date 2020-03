GZ

Gransee König der Löwen, West Side Story, Hinterm Horizont... Wer kennt sie nicht? Die großen Musicals unserer Zeit!

Für die meisten sind sie ein kulturelles Highlight und ein schöner Zeitvertreib, doch für Paul, den Protagonisten des Stückes "Der Typ, der keine Musicals mochte", das demnächst in Gransee zur Aufführung kommt, sind sie die persönliche Hölle. Als dann in Gransee ein Meteorit einschlägt, drohen Pauls schlimmste Befürchtungen wahr zu werden... Die Heimatstadt und deren Einwohner scheinen sich in ein Musical zu verwandeln! Und dann ist da auch noch die süße Barista Emma, die ihm ordentlich den Kopf verdreht. Es bleibt ihm wohl nichts anderes übrig als die Welt vor dem Musical-Virus zu retten.

"Der Typ, der keine Musicals mochte" ist eine ins Deutsche adaptierte Fassung des amerikanischen Musical "The guy who didn‘t like musicals" des Ensembles Starkid. Adaptiert und übersetzt von Milena Lebus, einer Schülerin der 12. Klasse des Strittmatter-Gymnasiums Gransee. Das Musical-Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Granseer Gymnasium und der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder. Schülerinnen und Schüler beider Schulen arbeiten, unter der Leitung von Milena Lebus, zusammen an Musik, Schauspiel, Tanz, Bühnenbild und Technik.

Die Aufführung findet am Donnerstag, 2. April, ab 19.30 Uhr im Foyer des Strittmatter-Gymnasiums, Oranienburger Straße 30a, statt. Der Eintritt kostet drei Euro. Karten können sich Interessierten im Sekretariat des Strittmatter-Gymnasiums sichern.