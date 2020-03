Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Während die Zukunft des Schiffermuseums ungewisser denn je ist, soll es ab dem kommenden Jahr in Zehdenick ein neues Museum gibt, und zwar zur Geschichte des Zisterzienserinnenklosters. Das kündigte Stiftsamtfrau Gabriele Pielke an. Das Konzept sieht die Aufteilung in vier Bereiche vor: das Zehdenicker Altartuch, zur Baugeschichte des Klosters, die Geschichte des Mittelalters mit den Nonnen und die Zeit nach der Reformation, als Stiftsdamen im Kloster lebten.

Traditionelles Konzept

Von dem Gedanken, die Ausstellungen in einem modernen, möglicherweise sogar interaktivem Rahmen zu präsentieren, hat sich das Klosterstift aufgrund der sehr hohen Investitionskosten von rund einer halben Million Euro mittlerweile wieder verabschiedet. Nichtsdestotrotz soll das Geschichtliche ansprechend vermittelt werden. Dafür konnte ein renommierter Ausstellungsarchitekt gewonnen werden, der schon den musealen Bereich des Klosters Chorin gestaltet habe. Dieser arbeite viel mit der Beleuchtung. Die Ausstellung nutzt die Gewölbesäle des Klosters. Ausgehend von diesem historischen Ort, der bislang der Öffentlichkeit eher selten zugänglich ist, führen die Erzählungen die Besucher durch die mittelalterliche Lebenswelt des Klosters. Die Ausstellungsarchitektur soll sich an diesem denkmalpflegerisch sensiblen Ort zurückhalten. Gleichwohl soll sie den Themen Präsenz im Raum geben.

Aus der Kombination von direktem und indirektem Licht könnte so eine stimmungsvolle Atmosphäre entstehen. Zu jedem der vier Ausstellungsthemen soll eine Broschüre erarbeitet werden. Gezeigt werden sowohl Originale als auch Kopien. Verständlicherweise werde das Klosterstift nicht auf die Idee kommen, das weltberühmte Zehdenicker Altartuch, das als Dauerleihgabe im Märkischen Museum in Berlin ausgestellt ist, zurück nach Zehdenick zu holen, zumal es in der Nikolaikirche in Berlin unter Panzerglas präsentiert wird. Und manchem Besucher erscheint es so, als würden an manchen Tagen mehr Bewacher im Raum sein als Besucher. Das Tuch wurde dem Märkischen Museum 1933 von Berta von Arnim, der Oberin des Damenstifts Zehdenick, als Leihgabe anvertraut.

Klostercafé in Vorbereitung

Aber schon seit vielen Jahren verfügt das Kloster über die Foto-Reproduktion dieses Tuches, die detailscharf jedes Motiv zeigt. Im vergangenen Jahr brachte das Stiftskapitel des evangelischen Stifts Kloster Zehdenick eine Broschüre heraus, die die Ostergeschichte dokumentiert, wie sie das Zehdenicker Altartuch seit 700 Jahren erzählt. Von einem Abendmahlskelch wird es eine Kopie geben, dessen Original nur im Domschatz zu Brandenburg an der Havel zu bestaunen ist. Trotz der eher zurückhaltenden Präsentation der Ausstellung wird das Klosterstift eine sechsstellige Summe in das Museum investieren. Für dessen Eröffnung gibt es aber noch keinen festen Termin, angepeilt wird der Mai kommenden Jahres. Die Finanzierung soll aus Eigenmitteln erfolgen. Einnahmen generiert das Klosterstift vor allem aus Vermietung und Verpachtung. Die Mitglieder des Stiftskapitels arbeiten ausnahmslos ehrenamtlich, weshalb die Ausgaben niedrig gehalten werden können. Seit acht Jahren führt Stiftamtfrau Gabriele Pielke die Geschäfte. Die Rechtsanwältin und Notarin aus Königslutter bei Braunschweig kam bereits Ende 1991 nach Zehdenick, um hier ein Notariat zu eröffnen, das sie vor einigen Jahren abgab. Trotzdem denkt die 76-Jährige noch nicht an den Ruhestand, wie ihre zahlreichen Aktivitäten rund um das Kloster Zehdenick eindrucksvoll belegen. Noch vor dem Museum möchte sie in diesem Jahr ein Klostercafé eröffnen, Die Gespräche mit einer möglichen Betreiberin laufen noch. Vom Café-Garten aus sollen die Besucher dann einen wunderschönen Blick auf die Streuobstwiese mit ihren Apfelbäumen bis hinunter zur Havel genießen können.