Roland Becker

Velten (MOZ) Wer derzeit am früheren Haupteingang der einstigen Ingenieurshochschule Hohenschöpping einen Blick aufs Gelände wirft, könnte den Eindruck gewinnen, dass bereits erste vorbereitende Arbeiten für den dort geplanten Businesspark III begonnen haben. Im Eingangsbereich sind große Stapel mit gefälltem Holz zu sehen. Baumstümpfe künden davon, dass auch kleinere Bäume gefällt wurden.

Kreissprecherin Ivonne Pelz widerspricht dieser Vermutung. "Bei den aktuellen Arbeiten handelt es sich lediglich um umfangreiche Pflege- und Rückschnitte." Damit solle ein weiterer Kronenzusammenschluss verhindert werden, der zur Bildung eines neuen Waldes führen kann. Im Veltener Bauausschuss war jüngst davon die Rede, dass einige Bereiche des Areals bei der Forst schon längst als Wald registriert sind.

Bereits viele Interessenten

Die Mitglieder des Bauausschusses hatten jüngst einstimmig für die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bezüglich des Bebauungsplanes für den Businesspark III gestimmt. Schließt sich die Stadtverordnetenversammlung dieser Empfehlung am 19. März an, kann die Baubehörde des Landkreises die Beteiligung in die Wege leiten. Die vom Planungsbüro Ludewig in Velten vorgestellten Pläne beinhalten, dass sämtliche noch vorhandenen Gebäude abgerissen werden. Bereits jetzt gebe es eine Vielzahl von Firmen aus Velten und von außerhalb, die Interesse daran bekundet haben, sich dort anzusiedeln. Ein wenig Geduld müssen diese allerdings noch aufbringen. Laut Planer Ralf Ludewig ist mit einem ersten Spatenstich nicht vor dem nächsten Jahr zu rechnen.