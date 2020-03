Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Corona wird teuer. Einige Unternehmen und Branchen in Landkreis spüren das bereits jetzt. Besonders und unmittelbar betroffen sind Hoteliers und Gastwirte. "Wir rechnen allein für März mit einem Umsatzverlust von 50 000 Euro", sagt Jan Schröter, Geschäftsführer von Hotel und Spa Sommerfeld. Das Virus trifft ihn hart. "Gerade der März ist ein starker Tagungsmonat", sagt Schröter. Jetzt reißen Absagen ein Loch in die Kasse. Das Hotel Sommerfeld hat aktuell einen 15-prozentigen Buchungsrückgang zu verkraften. "Das ist bedenklich", sagt der Geschäftsführer. Gerade erst habe ein Unternehmer eine Tagung storniert, weil fünf Verdachtsfälle in seiner Firma auftauchten. "Da müssen wir jetzt durch," sagt Schröter, der in der Regel mit Kulanz auf die Stornierungen reagiert. Auch die Gastronomie ist betroffen. Stühle im Restaurant bleiben leer.

Nahezu das gesamte märkische Gastgewerbe leidet unter dem Virus aus China. Drei Viertel (74 Prozent) der Betriebe verzeichnen laut einer Umfrage der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) Brandenburg Umsatzeinbrüche von durchschnittlich 26 Prozent. Die Verunsicherung durch die Pandemie ist groß. Die Gäste bleiben weg. Nicht nur jetzt, sondern auch in den kommenden Monaten. "Das Buchungsverhalten ist insgesamt rückläufig", sagt Jens Schröter vom Hotel Sommerfeld. Wie alle hat der Geschäftsführer ein großes Problem. "Niemand kann einschätzen, wie es weitergeht und was noch auf uns zukommt." Also wird schon jetzt darüber nachgedacht, wie gespart werden kann, denn große Reserven gebe es nicht. So könnten geplante Investitionen auf Eis gelegt und Mitarbeiter vorzeitig in den Urlaub verabschiedet werden.

Die Ungewissheit, was vielleicht alles noch folgen kann, ist groß. Die Hilflosigkeit ist fast mit Händen zu greifen, die Existenzangst ebenso. Denn das Brandenburger Gastgewerbe wird zu mehr als 90 Prozent von klein- und mittelständische Betrieben getragen, "die über fast keine Liquidität verfügen", erläutert Brandenburgs Dehoga-Chef Olaf Schöpe. Das Schlimmste, was in den Augen von Sommerfelds Hotelier Jens Schröter passieren könnte, "ist, dass das Hotel unter Quarantäne kommt. Das wäre fatal."

Verschärfte Grenzkontrollen

Aber auch andere Branchen müssen reagieren, gerade diejenigen, die international aufgestellt sind. Zum Beispiel das Transportunternehmen Schmalz und Schön Logistics mit seiner Niederlassung in Velten. Jede Woche sind sie mit 30 Lkw unterwegs nach Italien, um mediterrane Leckereien wie Mozzarella, Oliven und Parmaschinken hierher zu holen. Als die ersten Regionen wie die Lombardei wegen der Corona-Gefahr abgeriegelt wurden, "waren wir erst einmal geschockt", sagt Niederlassungsleiter Wolfgang Kettner. Doch nach Gesprächen war bald klar, dass Italien weiter angefahren werden kann, auch wenn die Reisebeschränkungen mittlerweile auf das ganze Land ausgedehnt wurden. "Berufskraftfahrer dürfen die Grenzen passieren", sagt Spediteur Kettner. Allerdings müssen die Fahrer nachweisen, dass sie gesund sind. "An den Grenzen zu Österreich und Italien werden sie dann einem Gesundheitsscheck unterzogen, also Fieber gemessen." Seine Fahrer seien zudem mit Einmalhandschuhen und Mundschutz ausgerüstet. Kettner: "Sie hatten bisher noch keine Probleme." Allerdings führten die Grenzkontrollen in Österreich zu erheblichen Staus. "Es gibt Verzögerungen von bis zu 20 Stunden", sagte Kettner am Donnerstag. "Wir machen uns nicht verrückt und bewerten die Lage jeden Tag neu." Doch ganz geheuer ist ihm "die Lage" nicht. Er hofft aber, dass es wenigstens "so bleibt, wie es ist".

Altenheim informiert Besucher

Neben den negativen wirtschaftlichen Effekten, die die Pandemie nach ich zieht, gibt es auch gesellschaftliche Folgen, die in Oberhavel zu spüren sind. Feste, Veranstaltungen, Turniere werden abgesagt, häusliche Isolationen angeordnet. In Oberhavel stieg die Zahl der häuslich Abgekapselten nach Stand von Donnerstag, auf 18 an. Ob und wann in Oberhavel auch Schulen geschlossen werden, wie in Neustadt/Dosse, Bayern, Berlin, NRW und anderen Bundesländern, ist klar geregelt. "Alle Schule sind informiert, wie sie mit Corona umzugehen haben", sagte am Donnerstag der Leiter des Staatlichen Schulamtes Neuruppin, Dietmar Menzel. Es gebe "klare Anweisungen". Sollte es in einer Einrichtung einen Corina-Virus-Verdachtsfall geben, "dann müssen sich die Schulen an ihr Gesundheitsamt wenden", so Menzel, "dort werden dann auch die Entscheidungen getroffen, wie damit umgegangen wird". Also, ob die Schule geschlossen wird oder nicht. Menzel geht davon aus, dass alle Entscheidungen mit der "entsprechenden Sorgfalt und Gelassenheit" getroffen werden.

Ebenso verfährt das Altenheim von Domino-World in Oranienburg. Es setzt vorsorglich auf Information und Desinfektion. "Wir bitten alle Besucher, gut darüber nachzudenken, ob sie zu uns kommen wollen oder nicht, vor allem wenn sie selbst Schnupfen und Husten haben", sagt Leiterin Angelika Kühn. Sie appelliert an den gesunden Menschenverstand. Außerdem gebe es auf jeder Etage Aushänge und Mittel zur Händedesinfektion. Bis jetzt haben diese Maßnahme ausgereicht. Ein Coronafall hat es bei Domino noch nicht gegeben.