Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) Beinahe im Minutentakt informierten am Donnerstag Deutsche Verbände und brandenburgische über das Ergebnis von Treffen ihrer Funktionärsspitzen. Als Vorreiter erwies sich der Volleyball, der mit seiner Nachricht um 15.05 Uhr eine Welle auslöste.

Volleyball

Der Spielbetrieb der 2. Bundesliga der Frauen und Männer wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Die regional unterschiedlichen Regelungen sowie bereits ausgesprochene Hallensperrungen machen die Weiterführung der Spiele unmöglich, hieß es in der Pressmitteilung der Volleyball-Bundesliga. Über Auf- und Abstieg werde zu einem späteren Zeitpunkt und in enger Abstimmung mit dem Deutschen Volleyball-Verband entschieden.

Betroffen davon sind unter anderem der Zweitliga-Spitzenreiter SV Lindow-Gransee sowie die Drittliga-Damen des VSV Havel Oranienburg und das Regionalliga-Team des SV Lindow-Gransee. Es wurde allerdings auch beschlossen, die Hauptrunde der 1. Bundesliga der Frauen und Männer zu Ende zu spielen. Die noch ausstehenden fünf Partien bei den Frauen und elf bei den Männern sind ohne Zuschauer auszutragen.

Michael Evers, Präsident der Volleyball Bundesliga: "Als Volleyball Bundesliga haben wir eine Verantwortung gegenüber unseren Spielerinnen und Spielern, den Trainerteams, Vereinsmitarbeitern und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, deren Sicherheit und Gesundheit bestmöglich geschützt werden soll. Wir sind uns darüber bewusst, dass diese Entscheidung noch nicht absehbare wirtschaftliche Folgen für die Vereine und die Liga nach sich ziehen wird – dennoch war die nun getroffene Entscheidung für den Vorstand alternativlos."

Später am Nachmittag schloss sich der Landesverband an. Medizin Wittstock, Fortuna Kyritz und unterklassige Lindower Mannschaften gehen demnach sofort in die Zwangspause.

Handball

"Für uns ist das Absetzen der Spiele ein richtiger Nackenschlag. Der trifft uns hart", sagte Dennis Plötz aus dem Vorstand des Handball-Clubs Neuruppin. "Die Gesundheit steht aber über allem. Wir werden die offizielle Spielpause annehmen." Er verhehlt nicht, dass es "ganz, ganz bitter" ist, inmitten der Verbandsligasaison das Aussetzen hinzunehmen. "Wir werden jetzt versuchen, uns so fit wie möglich zu halten."

Ähnlich betroffen von den Entwicklungen zeigte sich Tony Palmowske vom SV Union Neuruppin. Der Trainer der Frauenmannschaft (Verbandsliga) und Mitglied der Abteilungsleitung erklärte: "Aufgrund der Vorsorgemaßnahmen ist die Aussetzung des Spielbetriebs die richtige Lösung." Er betonte zugleich: "Aus sportlicher und finanzieller Sicht ist es eine Katastrophe." Es sei derzeit schwer vorstellbar, dass der Spielbetrieb nach dem Stichtag 19. April wieder aufgenommen werde. "Wann sollen denn die ganzen Spiele nachgeholt werden? Ich gehe davon aus, dass die Saison nun vorzeitig beendet ist."

Die Stadt Wittenberge sperrte die Rolandhalle. Der Derby gegen Hansa Wittstock fällt ebenso aus wie das der zweiten PHC-Mannschaft gegen Elektronik Kyritz.

Boxen

Zur Absage aller Sportveranstaltungen rang sich der Deutsche Boxsport-Verband bis voraussichtlich zum 29. Juni 2020 durch. Bei der laufenden Landesmeisterschaft hat nur eins von drei geplanten Turnieren in Eisenhüttenstadt stattgefunden (wir berichteten). Mike Schultz, Trainer beim MSV Neuruppin, erklärte: "Das ist unheimlich bitter, aber nachvollziehbar. Ich denke, die Meisterschaften werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt." Für den MSV ist es aus sportlicher Sicht ein Tiefschlag, standen doch gleich sechs Boxer im LM-Finale. Schultz: "Die Jungs hatten sich so darauf gefreut. Nun heißt es abwarten."

Fußball

Die Internetseite www.fussball.de prägte ab 19 Uhr ein einheitliches Bild: Die Spiele auch auf Landes- und Kreisebene sind abgesagt. Das betrifft die beiden kommenden Spieltage. Der Krisenstab des Landesverbandes hat sich kurzfristig zu einer Telefonkonferenz und nach Stellungnahme des Gesundheitsministeriums zusammengefunden und beschlossen, den gesamten Spielbetrieb auszusetzen. Der Beschluss trägt der Dynamik und auch der gesellschaftlichen Verantwortung Rechnung und gilt mit sofortiger Wirkung für alle Spiel- und Altersklassen des Kreis- und Landesspielbetriebs bis einschließlich Sonntag, den 22. März, heißt es vom FLB. Das betrifft auch Freundschafts- und Pokalspiele.

Ob Vereine ihren Trainingsbetrieb einstellen, bleibt den Verantwortlichen überlassen. Der FLB fordert seine Mitglieder auf zu prüfen, ob Sportler bekannte Krankheitssymptome aufweisen. Die Vereine sollten sich weiterhin über aktuelle Entwicklungen bei den zuständigen Behörden informieren sowie den Empfehlungen der Gesundheitsämter und des Robert-Koch-Instituts Folge leisten. Eine Neubewertung der Lage für den Spielbetrieb in Brandenburg erfolgt durch den FLB fortlaufend.