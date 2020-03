Matthias Haack

Neuruppin (moz) Sicher, Jörg Litfin lässt sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen. Immerhin hat der Vorsitzender der RSG bereits zwei Dutzend Rallyes in der Fontanestadt organisiert. Doch diesmal schwingt eine Portion Missmut mit, die auch ihn ausbremst. Nicht nur der frühe Termin der Traditionsveranstaltung torpediert die ehrenamtliche Arbeit der RSG. Es gilt, immer neue Schikanen zu nehmen.

Am Donnerstag sorgte "Hanna" für böse Minen bei Jörg Litfin und Jury Lange. Beide wollen die ersten Aufbauarbeiten für den Rallyepark am Hangar 312 erledigen. Nur Böen von realen 70 Kilometern pro Stunde und gefühlten 100 bremste die RSG nicht nur aus. "Hanna" zog erste Schäden nach sich: Beim Aussteigen aus dem VW-Transporter riss der Wind die Fahrertür aus der Hand. Das Scharnier hielt dem Druck nicht stand. "Wir kommen nicht mal dazu, das Flatterband anzubringen oder die Erdnägel reinzuschlagen", schüttelte Jörg Litfin den Kopf. Das soll am Freitag vollzogen werden, wenn ab 8 Uhr die maximal sechsköpfige RSG-Brigade am Hangar anrückt. Zu 16 Uhr wird mit den ersten Gästen gerechnet. Bis dahin müssen die Pavillons stehen, die Startrampe aufgebaut und das gesamte Areal bestellt sein, um die Wege zwischen wohl 70 Teams sowie eine Reihe von Zuschauern zu organisieren.

Am Donnerstag stellte die Agrargenossenschaft Kränzlin bereits Strohballen an schwierigen Passagen der Rallye auf. Am Freitag will die Firma Manfred Brunk das Gleiche für eine weitere Wertungsprüfung leisten. "Auf dem Stadtkurs machen wir das ja mit Baken", meinte Litfin. 180 Helfer seien wiederum nötig, um diese gewaltige Veranstaltung in sicheren Bahnen zu sehen, obwohl das aktive Zeitfenster lediglich fünf Stunden beträgt. Seit Montag ist Jury Lange schon in "meinem Rallyeurlaub". Er wendet extrem viel Zeit auf. Nicht weniger aktiv ist sein Chef, der ab Mittwoch im Rallyeurlaub steckt, aber schon seit einem halben Jahr im Rallyefieber.

Ein wenig Aufmunterung sei trotz aller Hemmnisse zu merken, so Jörg Litfin, wenn er an die Siegerehrung denkt. Dann sollen die ersten Drei in ihren Rallye-Fahrzeugen von hinten in Hangar rollen. "Das wird bestimmt riesig."