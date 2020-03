Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree gibt es aktuell drei Personen, bei denen eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt ist. Das hat Gesundheitsamtsleiter Dr. Ricardo Saldana-Handreck bestätigt.

Eine betroffene Person aus dem Schlaubetal befinde sich aber in Berlin in häuslicher Isolation. Keine genauen Angaben könne man zu der Zahl der Personen machen, die sich in Quarantäne befänden, weil sie Kontakt zu infizierten Menschen hatten oder sich in einem als Risikogebiet eingestuften Ort aufgehalten haben. Das liege daran, so Saldana-Handreck, dass sich mittlerweile alle Menschen, die mit Gemeinschaftseinrichtungen zu tun haben und auf Reisen in Risikogebieten waren, selbst in Quarantäne begeben müssen.

Die konkreten Auswirkungen auf das öffentliche Leben in Oder-Spree durch die Corona-Pandemie ändern sich praktisch stündlich. In der Kreisverwaltung sitzen heute die leitenden Mitarbeiter zusammen, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden. Erste Veranstaltungen sind von den Veranstaltern abgesagt worden. Dazu gehört der Trödelmarkt mit Spielzeug und Kindersachen im Beeskower Spreepark. Auch die Musikschule verzichtet aus Vorsicht auf das traditionelle Frühlingskonzert, das für Sonntag im Beeskower Schützenhaus geplant war. In Eisenhüttenstadt ist die komplette Tanzwoche gestrichen, auch der traditionelle Lauf der Metallurgen von der Inselhalle aus findet am Sonnabend nicht statt.