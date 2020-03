Bernd Röseler

Dolgelin Ein Geschäft, das sich sehen lassen kann!" Über solche Komplimente freuten sich Katrin Straub und ihre Mitarbeiter. Die Landfleischerei Dolgelin hatte zur Wiedereröffnung eingeladen.

Innerhalb von acht Wochen ist das Geschäft rekonstruiert, die Verkaufsfläche verdoppelt worden. Die Auslagen, Bedientheke in Glas, Edelstahl und Holz sind neu. Großflächig werden Fleisch und Wurst ansprechend präsentiert. Eine Sitzecke lädt die Gäste zum Imbiss ein. Dort wird jetzt jeden Tag ein leckeres Mittagsgericht frisch gekocht angeboten.

In diesem Jahr wird die Fleischerei 30 Jahre alt. "1990 begann die Landwirtschaftsgenossenschaft Dolgelin unter der Leitung von Werner und Hildegard Rozanowske mit der Schlachtung und Vermarktung der betriebseigenen Schweine", blickt Geschäftsführerin Katrin Straub zurück, die selbst seit 1994 dabei ist. "95 Prozent, der Erzeugnisse, die Sie hier sehen, stellen wir selbst her", berichtet die Chefin und zeigt auf die Auslagen. Angeboten wird nur beste Ware aus zumeist heimischer Produktion. Die Schweine stammen aus eigener Aufzucht. Sie wachsen in einem Stall heran, der von der Landwirtschaftsgenossenschaft Dolgelin, zu der auch die Dolgeliner Landfleischerei gehört, betrieben wird. Der Weg vom Schweinestall zum firmeneigenen Schlachthaus beträgt 300 Meter. "Somit sind unsere Tiere keinem Stress ausgesetzt, was sich natürlich positiv in der Qualität des Fleisches widerspiegelt. Und unsere Rinder beziehen wir von einem Bauern aus der Region, der sie für uns aufzieht", sagt die Chefin. Wöchentlich schlachtet die Landfleischerei 20 Schweine. Über die gesamte Woche werden alle Produkte frisch hergestellt. Zum Beispiel gibt es mittwochs ab 13 Uhr frische Leberwurst, Blutwurst, Grütze, Wellfleisch und Wurstsuppe. Insgesamt 40 verschiedene Wurstsorten stellen die Mitarbeiter des Unternehmens her, über zehn verschiedene Schinkensorten, hausgemachte Salate, Sülzen und Schmalzsorten. Als gekühlte Halbkonserven im Glas werden Leberwurst, Blutwurst, Jagdwurst, Schweinemett, gekochtes Eisbein und Dolgeliner Kochklopse angeboten. Die sind für viele ein Geheimtipp. In den Sommermonaten gibt es dazu ein breit gefächertes Angebot an Grillwaren.

Inzwischen 22 Angestellte

Qualität ist für die Dolgeliner Fleischer nicht nur ein Werbeslogan. "Die gesamte Palette unserer frisch hergestellten Produkte und unserer Fleischwaren lassen wir mehrmals im Jahr freiwillig vom Institut für Veterinär-Pharmakologie und Toxikologie in Bernau untersuchen", berichtet Katrin Straub. Was vor 30 Jahren als kleiner Handwerksbetrieb begann, hat sich inzwischen zu einem passablen mittelständischen Unternehmen gemausert. Mittlerweile besteht das Team aus 22 Angestellten.