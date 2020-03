Stefan Zwahr

Oranienburg (MOZ) Am späten Donnerstagnachmittag überschlugen sich die Ereignisse: Beinahe im Minutentakt flogen von Verbänden auf Bundes- und Landesebene Mitteilungen zum Umgang mit der Coronavirus-Krise ein. In einigen Sportarten wird die laufende Saison unterbrochen, in anderen für beendet erklärt. Ein Überblick:

Boxen

Zur Absage aller Sportveranstaltungen rang sich der Deutsche Boxsport-Verband bis voraussichtlich zum 29. Juni 2020 durch. Das teilte Lothar Latzke, Vorsitzender des BC Oberhavel aus Velten, mit. Er wäre an den beiden kommenden Wochenenden mit seinen Schützlingen bei der Landesmeisterschaft in Eisenhüttenstadt am Start gewesen. Dass dies nun nicht so ist, bezeichnet er als bitter, aber nachvollziehbar. Von der Absage sind auch die Deutschen Meisterschaften betroffen.

Fußball

Auf Landes- und Kreisebene wird es zunächst eine zweiwöchige Zwangspause geben. "Im Land Brandenburg sind ab sofort und bis zum 22. März alle Spiele abgesetzt worden", teilte Michael Reichert, Vorsitzender des Fußballkreises, am gestrigen Abend mit. Damit fallen schon am Wochenende alle Partien von der Brandenburgliga bis zur 1. Kreisklasse aus. Auch im Nachwuchs, bei den Frauen und Senioren wird nicht gespielt. Im selben Zeitraum wird auch im Berliner Spielbetrieb, wo Blau-Weiss Hohen Neuendorf aktiv ist, der Ball ruhen.

Nachdem die Verbände seit Tagen in engem Kontakt standen, hatte es am Donnerstagabend eine Telefonkonferenz mit dem Vorsitzenden des Landesverbandes, Jens Kaden, gegeben. "Der Krisenstab des Verbandes hat (...) nach einer Stellungnahme des Gesundheitsministerium (...) beschlossen, den gesamten Spielbetrieb auszusetzen. Der Beschluss trägt der Dynamik und auch der gesellschaftlichen Verantwortung Rechnung", heißt es vom FLB. Was in zwei Wochen passiert, vermag Reichert nicht zu sagen. "Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Alles andere wäre reine Spekulation." Eine Neubewertung der Lage für den Spielbetrieb in Brandenburg erfolge durch den FLB fortlaufend.

Ob Vereine ihren Trainingsbetrieb einstellen, bleibt den Verantwortlichen überlassen. Der FLB fordert seine Mitglieder auf zu prüfen, ob Sportler bekannte Krankheitssymptome aufweisen. "Die Vereine sollten sich weiterhin über aktuelle Entwicklungen bei den zuständigen Behörden informieren und den Empfehlungen der Gesundheitsämter und des Robert-Koch-Instituts Folge leisten."

Handball

"Mit sofortiger Wirkung setzen wir den gesamten Spielbetrieb im Jugend – und Erwachsenenbereich aus", heißt es in einer Mitteilung des Landesverbandes. Spätestens zum 19. April werde über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs oder eine Saisonwertung entschieden. Der Deutsche Handballbund geht noch nicht so weit. Der Spielbetrieb in der 3. Liga, wo der Oranienburger HC mit seinem Männerteam unterwegs ist, wird vorerst nur für das kommende Wochenende ausgesetzt. Die Partie des OHC bei Anhalt Bernburg findet damit nicht statt. Über das weitere Vorgehen wird das Präsidium des DHB am Freitag bei einer Sitzung in Magdeburg beraten.

Laufen

Die 47. Auflage des Löwenberger Lankelaufs wird nicht am Sonnabend ausgetragen. Das teilte Organisatorin Carolin Ulbrich mit. "Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, in Anbetracht der aktuellen Ereignisse bleibt uns aber keine andere Wahl", bemerkte die Funktionärin. Ein neuer Termin werde gesucht.

Volleyball

Die Saison ist beendet. Zunächst beschloss der Deutsche Volleyball-Verband (DVV), den Spielbetrieb in den Dritten Ligen (Frauen des VSV Havel Oranienburg) und Regionalligen (SV Lindow-Gransee II) einzustellen. Dann zogen der Landesverband und die 2. Bundesliga nach. "Die regional unterschiedlichen Regelungen sowie bereits ausgesprochene Hallensperrungen machen die Weiterführung der Spiele unmöglich", hieß es in der Mitteilung der Volleyball-Bundesliga. Betroffen davon ist der SV Lindow-Gransee, der in der 2. Liga Nord fünf Spieltage vor dem Saisonende an der Tabellenspitze stand. Am späten Abend wurde auch die Spielzeit im Oberhaus für beendet erklärt. Michael Evers, Präsident der Volleyball-Bundesliga: "Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Spielerinnen und Spielern, den Trainerteams, Vereinsmitarbeitern und allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, deren Sicherheit und Gesundheit bestmöglich geschützt werden soll." Man sei sich darüber bewusst, dass diese Entscheidung noch nicht absehbare wirtschaftliche Folgen für die Vereine und die Liga nach sich ziehen werde. "Dennoch war die nun getroffene Entscheidung für den Vorstand alternativlos."