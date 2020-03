Oliver Schwers

Berkholz-Meyenburg (MOZ) Jetzt ist es offen ausgesprochen: Berkholz-Meyenburg will das Verfahren zur Eingemeindung nach Schwedt einleiten. Die bis jetzt selbstständige Gemeinde im Amt Oder-Welse folgt damit Schöneberg. Nach Auskunft von Bürgermeister Gerd Regler werde man Verhandlungen mit Schwedt starten. In einer Bürgerversammlung sollen die Vorstellungen dann erörtert werden. Bis Sommer könne die Abstimmung durch sein. Für die nächste reguläre Gemeindevertretersitzung hat Gerd Regler eine entsprechende Beschlussvorlage angekündigt. Die Sitzung soll am 30. April stattfinden.

Das hört man in der angrenzenden Oderstadt gern. "Schwedt steht für einen Zukunftsentwurf der umliegenden Gemeinden", so Bürgermeister Jürgen Polzehl. "Wir stehen für Gespräche zur Verfügung." Er freue sich auf die angekündigten Beschlüsse. Denn diese Grundsatzentscheidung ist Voraussetzung, um alle weiteren Dinge einzuleiten. Genauso hat es Schöneberg bereits 2017 getan. Das damals von der Amtsverwaltung frustrierte Dorf hatte damit den Untergang des Amtes Oder-Welse eingeleitet. Hintergrund sind bis jetzt akute Finanzschwierigkeiten, die Investitionen hemmen und die Gemeindevertreter bei der Haushaltsdebatte vor schier unlösbare Probleme stellen.

Auch Passow könnte wechseln

Mit "Zukunftsentwurf für umliegende Gemeinden" bietet Schwedt quasi allen fünf Dörfern des Amtes Oder-Welse eine Perspektive an. Gemeint ist damit nicht nur die Schuldenübernahme. "Die Bürger sollen nicht mitverwaltet werden, sondern spüren, dass es einen Neuanfang gibt", so Polzehl. Wie die Stadt mit ihren bislang zehn Ortsteilen zusammenarbeitet, würde der Bürgermeister über eine Präsentation in Berkholz-Meyenburg vorstellen. Und er blickt auch auf Passow. Das Dorf hatte schon vor Jahren den Versuch unternommen, aus dem Amt in die Stadt zu wechseln. Doch das scheiterte.

Der Schwedter Bürgermeister hat die Stadtverordnetenversammlung hinter sich. Ein Beschluss existiert schon seit der Abfrage des Innenministeriums, welche umliegenden Ämter und Städte bei einer Auflösung von Oder-Welse die verbleibenden Gemeinden aufnehmen würden. Auch Angermünde, Gartz und Gramzow hatten sich angeboten, die jeweils angrenzenden Dörfer einzugliedern.

Einheitsgemeinde unklar

Gänzlich unklar ist die Lage in den Dörfern Pinnow und Mark Landin, die mit ihrem überraschenden Beschluss zur Bildung einer Einheitsgemeinde das Ende des Amtes noch forciert haben. Dadurch waren nun die nicht beteiligten Orte gezwungen, für sich selbst eine Lösung zu finden.

Bei einer freiwilligen Eingliederung von Orten in größere Verwaltungseinheiten stellt das Innenministerium in der Regel Unterstützung in Aussicht. Eine finanzielle Kopfprämie wie bei früheren Gebietsreformen dürfte das zwar nicht sein. Aber schon durch die Zugehörigkeit eines Ortsteils zu einem Mittelzentrum wird pro Kopf ein höhere Schlüsselzuweisung überwiesen. Der Schwedter Bürgermeister will diese Beträge den neu hinzukommenden Dörfern zugute kommen lassen.