Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Wir wollen hier nicht die Schuldfrage stellen. Es ist die Zeit für substanzielle Veränderungen im Jugendamt", steht für den Bündnisgrünen Hendrik Wendland fest. Es ist der Fall des unterernährten, sprachgestörten und misshandelten fünfjährigen Mädchens aus Eberswalde, das im Dezember vom Jugendamt in Obhut genommen wurde und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, der die Barnimer Kreistaggsabgeordneten aufgeschreckt hat.

"Von Sommer 2017 bis Dezember 2019 gab es zu dem Fall insgesamt fünf Gefährdungsmitteilungen", listet Wendland, Mitglied des Jugendhilfeausschusses, auf. "Vier mal ist das Kind nicht mal in Augenschein genommen worden. Erst beim fünften Mal kam es in Obhut", stellt der Panketaler fest. Die Hauptursache dafür sieht er in einer Überlastung der Mitarbeiter des Barnimer Jugendamtes. Die gebe es schon sehr lange, sagt er und die sei auch "die größte Fehlerquelle". Hinzu komme, dass die Fälle, die das Operative Team Kinderschutz bearbeite, nicht mehr von einem Fachvorgesetzten geprüft worden seien.

Wendlands Fraktion hat sich mit BVB/Freie Wähler zusammengetan und einen Antrag eingereicht, in dem mehrere Maßnahmen vorgeschlagen werden, "um sicherzustellen, dass es zu einem solchen Fall von Kindeswohlgefährdung nicht mehr kommt". Kernpunkt des Antrages ist, die Kinderschutzfälle, die ein Mitarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) im Jugendamt zu bearbeiten hat, auf 50 zu begrenzen. Gibt es im Jugendamt dafür nicht genügend Mitarbeiter, sollen zusätzliche Stellen geschaffen werden – das Ganze bis zum 1. September. Weiterhin schlagen die beiden Fraktionen vor, dem operativen Team im Jugendamt, das jeweils mit der ersten Kindeswohlprüfung befasst ist, eine Fachaufsicht zur Seite zu stellen, die jede Gefährdungseinschätzung überprüft. Als dritten Punkt fordern Grüne und BVB/Freie Wähler, sämtliche Kinderschutzfälle und deren Bearbeitung zukünftig mit einer geeigneten Software elektronisch zu erfassen. "Mit diesen Maßnahmen sollen die durch die Untersuchung im Jugendhilfeausschuss deutlich gewordenen strukturellen und personellen Probleme im Jugendamt behoben werden", fasst Hendrik Wendland den Sinn des Antrags zusammen.

"Natürlich ist es immer eine Tragödie, wenn einem Kind so etwas passiert", sagt Margitta Mächtig (Linke) am Mittwoch im Kreistag. Auch ihre Fraktion hat einen Antrag zum Kinderschutz eingebracht. Sie fordert eine "Evaluierung der Arbeit des Jugendamtes Barnim". Bis zur Kreistagssitzung im dritten Quartal dieses Jahres erwarten die Linken, dass die strukturelle Aufstellung des Jugendamtes und die Fallbearbeitungen untersucht werden. Sie will Angaben zu den Kontrollmechanismen, der Qualifikation der Mitarbeiter und zur technischen Ausstattung des Jugendamtes, um dann im Kreistag die notwendigen Schlussfolgerungen für die Arbeit des Jugendamtes ziehen zu können. Und obwohl es inhaltlich durchaus gleiche Ansätze in den beiden Anträgen gibt, wirft Margitta Mächtig den Bündnisgrünen vor: "Ich halte diesen Schnellschuss für völlig verfehlt!" Erst müsse die Analyse des Ist-Zustandes erfolgen, bevor Aufgaben und realistische Ziele benannt werden könnten.

Beanstandung angekündigt

Auch Landrat Daniel Kurth (SPD) warnt: "Zwingen Sie mir diesen Vorschlag nicht auf! Das ist eine direkte Einmischung in die innere Organisation der Kreisverwaltung Barnim!" Er kündigt an, sollte eine Mehrheit im Kreistag dem Antrag von Bündnis 90/Grüne zustimmen, "werde ich den Beschluss beanstanden müssen." Gleichwohl votieren 22 Abgeordnete dafür, bei 19 Neinstimmen und sechs Enthaltungen. Und auch der Antrag der Linken erhält eine Mehrheit.