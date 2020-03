Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Sie kamen wegen der Arbeit nach Eberswalde. Ein Job im SVKE, dem Britzer Fleischwerk. Und eine Wohnung im Leibnizviertel, in der Rudolf-Virchow-Straße 21. "Am 20. Dezember 1977 sind wir hier eingezogen", weiß Birgit De Lasberg noch genau. Denn wenige Tage später sei ihr zweiter Sohn geboren worden. Seit 42 Jahren wohnt das Ehepaar nun in der Platte, in einer Drei-Raum-Wohnung. Und es will bleiben. "Die Wohnung ist zentral gelegen. Wir haben alles, was wir brauchen. Einkaufsmöglichkeiten. Arzt. Besser geht es eigentlich nicht", so die 65-Jährige.

In puncto Wohnkomfort schon. Der Block Virchow-Straße 17–25 wird jetzt saniert. Die städtische Wohnungsgesellschaft WHG investiert bis zum Jahresende 6,6 Millionen Euro. "Wir freuen uns schon auf das neue Bad", sagte De Lasberg am Donnerstag beim offiziellen Baustart. Ein Fahrstuhl werde auch eingebaut. "Wir werden trotzdem die Treppe nehmen. Solange es geht", so die Mieterin aus der dritten Etage.

Technisch anspruchsvoll

Die Belastungen bzw. Einschränkungen in den kommenden Monaten nimmt sie gelassen. "Das geht ja nicht anders." Lediglich für zwei Wochen, voraussichtlich im Juni, müsse man die Wohnung verlassen. Wenn das alte Treppenhaus demontiert und das neue eingebaut werde. Dann zieht das Paar vorübergehend in eine Gästewohnung der WHG. "Wir gehen mit einem Koffer raus und kommen mit einem Koffer zurück."

Es ist die letzte unsanierte Platte, die die WHG mit dem Projekt unter dem Titel V 17/25 in Angriff nimmt. Und gleichsam ein Pilotprojekt, wie Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam am Donnerstag sagte. Denn mit der Modernisierung des Blocks an der Rudolf-Virchow-Straße geht die städtische Gesellschaft gewissermaßen einen neuen Weg. Und dies gleich in mehrfacher Hinsicht. Alle Wohnungen werden durch die Art des Aufzug-Einbaus barrierefrei erschlossen. In der fünften Etage, also ganz oben, entstehen zwei Senioren-Wohngemeinschaften. In Kooperation mit dem Pflegedienstleister Camilla, mit dem die WHG bereits in Westend in der Eisenhammerstraße 2 zusammenarbeitet.

Zudem setze das kommunale Unternehmen ein "Signal für den sozialen Wohnungsbau", wollte Bürgermeister Friedhelm Boginski, zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats, betont wissen. Denn: Die Hälfte der Wohnungen werde nach Abschluss der Arbeiten, dank Förderung des Projektes, mietpreis- bzw. belegungsgebunden sein. Der Mietzins liege dann bei 4,90 Euro pro Quadratmeter bzw. sechs Euro. Voraussetzung für den Bezug ist ein Wohnberechtigungsschein (WBS). Die WHG nehme damit einmal mehr ihre soziale Verantwortung wahr und biete Wohnungen für alle Schichten und jeden Geldbeutel an. Von 4,90 Euro bis jenseits der zehn Euro (Bebel-Quartier). Und dies im Übrigen zentrumsnah.

Übergabe zum Jahresende

Insgesamt entstehen aus den jetzt 50 Wohnungen, wovon aktuell etwa 20 leer stehen, dann 40 Wohnungen. Allesamt Drei-Raum-Wohnungen mit gut 60 Quadratmetern. "Wobei auf Wunsch der Mieter Grundrissänderungen möglich sind", wie Mathias Tietze, Geschäftsführer des Planungsbüros Agora+ aus Angermünde, erklärte. Die nichttragende Wand zwischen Bad und Küche könne entfernt werden, sodass eine große Küche oder ein großes Bad denkbar sei.

Der Bauherr sprach mit Blick auf den Fertigstellungstermin zum Jahresende selbst von einem "ambitionierten Ziel". Mathias Tietze zeigte sich dennoch optimistisch. Einerseits verfüge sein Büro über Erfahrungen bei der Plattensanierung, etwa in Prenzlau und Schwedt, andererseits habe man das Projekt akribisch und sehr intensiv vorbereitet. Agora arbeitet bereits seit einem Jahr an dem Eberswalder "Architekturwunder".