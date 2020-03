Dirk Schaal

Hoppegarten (MOZ) Seit Jahrzehnten ist Eckhard Naujoks Feuerwehrmann mit Leidenschaft. Er war Wehrleiter in Hoppegarten, hat so manch Feuer gelöscht, Menschenleben gerettet und gerade sitzt er über der Chronik der Hoppegarten-Dahlwitzer Ortswehr, die 2021 mit 120 Jahren einen runden Geburtstag feiert.

Mitte vorigen Jahres hat er eine Ausbildung zum Fachwart für Brandschutzerziehung gemacht. Drei Tage lang war er dazu bei der Landesschule für Brand- und Katastrophenschutz. "Neben dem rein fachlichen Teil wurde uns auch vermittelt, wie man das Thema Brandschutzerziehung auch an Kinder so vermittelt, dass sie mit Spaß an die Sache herangehen", erklärte Eckhard Naujoks. Einen dicken Hefter hat er bekommen, voll mit Lehrmaterial und speziellen Hinweisen zur Vermittlung des Wissens. "Leider ist die Resonanz in Hoppegarten nicht so groß. Dabei sollte es doch ein Thema sein, das alle angeht. Auch die Kleinsten der Gesellschaft", sagte Eckhard Naujoks verwundert. Obwohl er bei allen zwölf Kitas und zwei Grundschulen der Gemeinde vorstellig wurde, mit offiziellem Auftrag der Feuerwehr und der Empfehlung der Gemeindeverwaltung, haben sich bisher nur vier Kitas für diese Form der Brandschutzerziehung interessiert.

Mit pädagogischem Konzept

"Der Unterricht dauert etwa eine Stunde", erklärte Eckhard Naujoks. Schon ungewöhnlich hört sich seine Unterrichtsmethodik im ersten Moment an. "Die Kinder lernen unter anderem, einen Streichholz anzuzünden", erzählte der Fachmann und fügte gleich eine Erklärung hinzu: "So wird den Kindern die Neugier davor genommen, wenn sie merken, dass es ein ganz normaler Vorgang ist." Das ist auch pädagogisch bestätigt von Fachleuten, die im Auftrag des Landesfeuerwehrverbandes den Lernplan erstellt haben. Gleichzeitig lernen die Kinder auch, wie man wirksam mit kleinen Mitteln ein Feuer löschen kann. Das alles ist spielerisch aufbereitet, eigentlich sofort einsetzbar: "So denn Interesse daran besteht", sagte Eckhard Naujoks nachdenklich.