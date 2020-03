Merle Hilbk

Fürstenwalde (MOZ) Buchregale bis zur Decke, lange Gänge, andächtige Stille: So sah die klassische Bibliothek aus. Doch welche Rolle spielen Bibliotheken in der Zeit des digitalen Wandels? Bleibt die Bücherei als Institution bestehen?

Die erste Antwort auf diese Frage kommt aus den USA: die Makerspace-Bewegung, die dort zu Beginn des neuen Jahrtausends aufkam. Diese Bewegung verwandelte Büchereien in Laboratorien, in denen Menschen neue Fähigkeiten erlernen konnten, die in irgendeiner Weise mit der Schriftkultur zu tun hatten. Dazu wurden Bibliotheken mit multifunktionalen Räumen ausgestattet, in denen beispielsweise Kinder das Codieren lernen oder sich im 3-D-Design erproben können. Das Goethe-Institut übernahm diesen Ansatz und verlieh in seinen Auslandsinstituten in strukturschwachen Regionen Nähmaschinen und Tablets. So entstand eine Form von Bibliothek, die mehr dem Austausch von Kenntnissen diente als der individuellen Wissensaneignung. Ein nichtkommerzieller Treffpunkt für jedermann.

Ein Bedeutungswandel, auf den nun auch der Landkreis Oder-Spree reagiert. In dem waren nach der Wende viele kleine Büchereien geschlossen worden, wie es sie zu DDR-Zeiten noch gegeben hatte. Stattdessen wurde 1994 die "Fahrbibliothek Oder-Spree" geschaffen, ein Bus, der 4000 Medien von Woltersdorf im Westen bis Ratzdorf im Osten, von Kienbaum im Norden bis Pieskow im Süden bringt. Auch die Fahrbibliothek ist eine Erfindung aus den USA, wo 1905 in Maryland die erste von Pferden durchs Land gezogen wurde.

Diese Historie ist wichtig, um zu verstehen, wie innovativ das ist, was derzeit rund um die Kreis-Fahrbibliothek entsteht. Die Bundeskulturstiftung finanziert die Projektidee des Kreises nun im Rahmen des Fonds "Hochdrei – Stadtbibliotheken verändern" mit knapp 200 000 Euro – als einziges Projekt in Ostdeutschland.

Nun hat der Kreis nicht nur einen neuen, in Finnland gebauten grünen Bus – die Farbe des Kreises. Dieser Bus wird nun auch zum "Makerspace", der die Bewohner der Orte an den Haltestellen zum gemeinsamen Kreativwerden einlädt. Dafür haben die Künstlerinnen Heike Scharpff und Ursula Maria Berzborn mit dem Kreis und dem Theater Grotest Maru das "Leseufo" konzipiert, das sie auf einer Pressekonferenz in Fürstenwalde vorstellten, in Anwesenheit von Hassan Solihi Mzé von der Bundeskulturstiftung.

An insgesamt 18 Stationen wird neben dem Bus nun ein Ufo landen, das man sich wie eine Mischung aus Lounge und Coworking-Space vorstellen muss, ein Ort der Begegnung im 70er-Jahre-Design. Begegnung auch mit Außerirrdischen, denen die Erdlings-Besucher nicht weniger als "das Wesen der Menschheit näherbringen" sollen. So steht es auf dem Flyer, mit dem das "Lese-ufo" die Kreisbewohner zum Verfassen von Texten aufruft. Texte in jeglicher Form: Geschichten, Gebrauchsanweisungen, Gedichte, Kochrezepte. Einzige Vorgabe: nicht länger als eine DIN-A-4-Seite.

Aus diesen Texten werden sich die Impro-Theater-Profis von "Grotest Maru" für jede Landung eine Performance ausdenken, die bei Bedarf abgewandelt werden kann. Denn die anwesenden Erdlinge sollen sich spontan einbringen können. Und zwar nicht nur einzeln, sondern auch mit ihren Vereinen, die das Programm der ein- bis zweitägigen Ufolandungen mitgestalten sollen. Blasmusik, Gesang, Akrobatik – alles ist willkommen. Denn die Ufo-Landung soll vor allem eines sein: ein Fest – das ganz nebenbei auch noch das Interesse am Lesen fördern soll, von gedruckten und digitalen Büchern. Denn die Bibliothek hat auch noch ihre Bestände aufgefrischt, mit Romanen ostdeutscher Autoren, mit Geschichts-, Naturkunde- und anderen Sachbüchern.

Darum könnte dies vielleicht die erste Botschaft an die Außerirdischen sein: Erdlinge haben das geschriebene Wort erfunden, um ihr Wissen zu teilen. Ein geistiger "Makerspace", der die Leser des Landkreises Oder-Spree mit der ganzen Welt verbindet.

Kontakt: www.leseufo.l-os.de, leseufo@l-os.de. Einsendeschluss für die Texte: 17.4., per Mail oder in den Postkasten der Fahrbibliothek. Das erste Ufo landet am 9.5., 11–18 Uhr, vor der Alten Schule Woltersdorf.