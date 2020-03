Marco Marschall

Oderberg In Oderberg ein Ärgernis oder doch ein historisch bedeutendes und schützenswertes Gebäude? Am sogenannten Hexenhaus scheiden sich die Geister, beziehungsweise einige Stadtverordnete, das Amt Britz-Chorin-Oderberg und der Denkmalschutz auf der anderen Seite. Das Problem am seit Jahrzehnten leerstehenden Häuschen: es ist Teil einer Kette baulicher Maßnahmen. Da der Hang am Oderberger Schulhof gegen das angrenzende Toilettengebäude drückt, soll dieses abgerissen und so Hoffläche gewonnen sowie eine Stützmauer gebaut werden. Nur wird befürchtet, dass der Abriss auch die kleine Ruine nebenan erschüttern könnte. Eine Verwendung fürs Hexenhaus wird bisher nicht gesehen, Kosten für eine Sicherung erscheinen vielen unverhältnismäßig. Daher soll es nach aktuellem Stand und Bauantrag gleich mit weg.

Doch dagegen sträubt sich die untere Denkmalsbehörde des Landkreises, der nun auf eine Anfrage der MOZ geantwortet hat, warum das kleine Haus so schützenswert ist. Das sogenannte Hexenhaus sei Teil des Gebietsdenkmals "Stadtkern Oderberg", in dem sich der Schutzumfang auf die Stadtstruktur und die historische Substanz der Außenbauteile bezieht.

Es sei das kleinste Gebäude mit klassizistischen Gestaltungsmerkmalen im Stadtkern und bilde den Blickpunkt am Ende einer schmalen Gasse, die von der Berliner Straße hangaufwärts führt. Diese Hofanlage aus Wohnhaus, Nebengebäude und Innenhof spiegele auf kleinstem Raum die städtebauliche Struktur Oderbergs und seine ortsgeschichtliche Entwicklung wieder, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert von einer enormen Verdichtung der innerstädtischen Parzellen geprägt war. Es ist vermutlich Teil einer ursprünglichen Blockrandbebauung südlich der Nikolaikirche.

Dissensverfahren zeitintensiv

Fachwerkstrukturen, deren Machart und Farbfassungen sowie Türen und Beschläge weisen darauf hin, dass es sich im Kern um ein barockzeitliches Wohnhaus, vermutlich aus der Mitte oder der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts handelt. Die Fassade wurde vermutlich um das Jahr 1900 in massiver Bauweise erneuert und dem damaligen Zeitgeschmack folgend in klassizistischen Formen gestaltet. Das Nebengebäude stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Diese gründerzeitliche Überformungsphase sei prägend für die kleine Hofanlage.

Das alles führt dazu, dass die Behörde auf den Schutzstatus pocht. Wie der MOZ mitgeteilt wird, wäre eine Dissensentscheidung, also der Fall, dass die Denkmalsfachbehörde des Landes zu einer anderen Bewertung des Baus kommt, eine interne Angelegenheit der Denkmalsbehörden und ein zeitintensives Verfahren.

Klärung soll nun ein zweites Gutachten zur baulichen Sicherung des Hexenhauses bringen. Ein Gutachten, welches das Amt Britz-Chorin-Oderberg in Auftrag gegeben hatte, wies nur für die Sicherung des Hauses in seinem jetzigen Zustand Kosten in Höhe von 136 000 Euro aus. Diese Kostenschätzung wird seitens der kreislichen Behörde offenbar angezweifelt.

"Für den Denkmalschutz ist ein Abriss und damit der endgültige, unwiederbringliche Verlust der historischen Originalsubstanz der schlechteste Fall. Um eine objektive und rechtssichere Entscheidung herbeizuführen, hat die untere Denkmalschutzbehörde auf eigene Kosten ein Zweitgutachten durch ein unbeteiligtes Ingenieurbüro veranlasst, um die Plausibilität des Bauzustandsgutachtens und der Kostenermittlung für eine Notsicherung zu überprüfen", teilt der Landkreis mit.

Das Ergebnis dieses Gutachtens werde innerhalb der nächsten beiden Wochen erwartet. "Falls das Gebäude technisch erhaltungsfähig ist und die Kosten für dessen Sicherung in einem verhältnismäßigen Rahmen liegen, wird die untere Denkmalschutzbehörde ihrem Beirat empfehlen, die Notsicherung des Gebäudes aus Mitteln der Denkmalförderung des Landkreises zu unterstützen", heißt es weiter.

Teurer Geräteschuppen

Oderberg darf also auf Fördermittel hoffen, um das in seinem Besitz befindliche historische Häuschen zu erhalten. Damit allerdings dürfte es nicht getan sein. Um es tatsächlich nutzbar zu machen, bräuchte das kleine Haus samt Nebengelass eine weitere Investition und zunächst mal ein Nutzungskonzept. "Das wird der teuerste Geräteschuppen aller Zeiten", hatte Bürgermeisterin Martina Hähnel bei einem Vorort-Termin auf dem Schulhof bereits vorhergesagt.