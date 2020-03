Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) In Frankfurt möchte man nicht müssen, wenn man im Rollstuhl unterwegs ist. Gerd Stowczynski muss es wissen, täglich dreht der 70-Jährige seine Runde durchs Zentrum in seinem Scooter auf vier Rädern. Er weiß welche Kantenhöhen die Radachsen aushalten und welche nicht. Stowczynski steht am Oderturm Ausgang Brunnenplatz: "Wo ist hier das Behindertenklo?" fragt er rhetorisch. Da, ein Schild "WC". Es zeigt Richtung Scharrnstraße, um die Ecke, Treppen runter – keine Option. "Im Oderturm gibt es bis jetzt keine barrierefreie Toilette. Die nächste ist unten in den Lenné-Passagen", löst Stowczynski das Rätsel auf. Wer im Oderturm unterwegs ist, ahnt jedoch davon nichts, denn im Oderturm ist die Behindertentoilette der Lenné-Passagen nicht ausgeschildert. Auch wer sich im Rollstuhl vom Brunnenplatz in Richtung Oder bewegen will, muss die unscheinbare Rampe, die runter auf den Parkplatz führt, selbst finden. Kein Hinweis hilft. "Es gibt keine Liste öffentlich zugänglicher barrierefreier Toiletten in der Stadt", sagt Stowczynski. Nicht auf der Internetseite der Stadt und auch nicht in einschlägigen Publikationen für Menschen mit Behinderungen, wie dem Bundesweiten Kloführer. Auch Infos im Netz zu touristischen Zielen in der Stadt könnten Behinderte lange suchen.

Für Gerd Stowczynski sind das Beispiele dafür, dass Frankfurt in Sachen Barrierefreiheit nicht vorankommt. Seit Jahren kämpft der 70-Jährige nicht nur für mehr Rollstuhlgerechtheit, weist auf Hindernisse hin, informiert auf seiner Facebookseite "Frankfurt (Oder) eine Stadt für uns Alle?". Nicht zwingend gehe es um teure Baumaßnahmen, wie die "überdimensionierte neue Haltestelle" in der Magistrale. Stowczynski geht es ums Vermitteln, Informieren und vernetzen.

Sichtbarkeit und Netzwerken, das fehle ihm in der Arbeit der Behindertenbeauftragten. Ihre Stellungnahmen seien nirgends zu lesen. Einen Behindertenbeirat existiere seit langem nicht. Dabei sei die Gründung solcher Gremien eins der Anliegen der "Erklärung von Barcelona", der Frankfurt per SVV-Beschluss 2003 beigetreten ist. Mit dem darauf aufbauenden Konzept "Barrierefreie Stadt" sollte die Stadt zugänglicher werden für Menschen mit Einschränkungen. Doch das Konzept scheint in Vergessenheit geraten. Mindestens seit 2018 wurde dazu nicht mehr berichtet. Der CDU-Stadtverordnete Robert Lange nahm sich der Sache an und stellte im Dezember eine Anfrage in der SVV zum Stand der Umsetzung des Konzepts. Im Mai soll eine ausführliche Antwort vorliegen.

Behindertenbeirat nicht sinnvoll

Einmal traf der Aktivist Stowczynski die Behindertenbeauftragte Isabell von Dechend. Zufrieden stellte ihn das nicht, er schrieb seine Kritik in einen offenen Brief. Von Dechend rechtfertigte sich: Sie sei in vielen Arbeitsgruppen präsent. Mit einem Behindertenbeirat ein weiteres Gremium zu gründen, finde sie nicht sinnvoll, da Barrierefreiheit als Querschnittsthema in vielen Arbeitsfeldern der Verwaltung gesehen werde. Der Toilettenführer werde gerade überarbeitet ebenso die Websites citykultur.eu und tourismus-ffo.de. Die Tourist-Info im Bolfrashaus sei rollstuhlgerecht. Gerd Stowczynski findet das nicht genug – schließlich wolle die Stadt, dass mehr Menschen nach Frankfurt ziehen.