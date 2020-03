Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Mit bis zu 5000 Euro unterstützt der Landkreis kleinteilige Maßnahmen, die zum Erhalt von Denkmalen beitragen. Bei Gebäuden in Denkmalbereichen gibt es Kreiszuschüsse bis zu 2500 Euro. In Ausnahmefällen können die Höchstgrenzen auch überschritten werden.

Maximal 100.000 Euro stehen für das kreisliche Programm pro Jahr bereit. Vor dem Bauausschuss berichtete die Verwaltung nun, was im vergangenen Jahr gefördert wurde. Von 33 Antragstellern erhielten 27 eine Unterstützung. Die beantragte Fördersumme lag bei knapp 136.000 Euro, bewilligt wurden 99.900.

Unterstützt wurde beispielsweise die Fassadensanierung der Kirche in Kagel, wo Fugen ausgebessert wurden. Im Eisenhüttenstädter Rathaus steht ein wertvolles Bleiglasfenster, das einst Teil eines Schulgebäudes war. Auch für dessen Restaurierung gab es Geld. Gefördert wurden Sanierungsmaßnahmen an der Dorfkirche Groß Lindow, dem ehemaligen Gaswerk Eisenhüttenstadt, der Sägemühle Schwerzko. In Beeskow und anderen Orten profitierten private Hausbesitzer, die in historischen Bauten neue Fenster eingesetzt oder die Fassade erneuert haben. Einige geförderte Projekte sind noch nicht abgeschlossen. So am Strohhaus Neuzelle, wo unter anderem das Dach repariert werden muss. In Fürstenwalde unterstützt der Kreis den Erhalt des Vogeltränkebrunnens, der auf dem städtischen Friedhof steht.

Das Förderprogramm gibt es auch in diesem Jahr. Noch bis zum 31. März können Eigentümer von unter Schutz stehenden Gebäuden oder aus Dennkmalschutzbereichen Anträge stellen. Bislang, so die zuständige Bauordnungsamtsleiterin Beate Kirschner, liegen erst neun Anträge mit einem Wertumfang von 34.000 Euro vor. Das Antragsformular findet man auf der Internetseite des Kreises. Über die Vergabe wollen die Mitglieder des Bauausschusses im Mai entscheiden.