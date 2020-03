Ines Weber-Rath

Treplin (MOZ) Ich möchte, dass wir in Treplin die Kastrationspflicht für Katzen einführen." Mit dem Antrag hat sich Sandra Treseler in der jüngsten Beratung der Trepliner Gemeindevertreter zu Wort gemeldet. Es gebe im Dorf "so viele streunende Katzen". Es sei "ein Elend", sagte die neue Abgeordnete. Mehrere ihrer Mitstreiter bestätigten das Problem.

Sie stehe in der Sache im Kontakt mit dem Tierschutzverein Seelow und Umgebung, berichtete Sandra Treseler. Doch der habe nicht genug Geld für die Kastrationen. "Deshalb fange ich jetzt jeden Monat eine Streunerkatze ein und lasse sie auf eigene Kosten kastrieren", sagte die Treplinerin. Als Bürgermeister Joachim Kretschmann die Zuständigkeit der Kommune bezweifelte, verwies Sandra Treseler auf das Frankfurter Beispiel: In der benachbarten Oderstadt gilt seit 2015 eine Verordnung, die die Kastration und Kennzeichnung frei lebender und frei laufender Katzen regelt.

Die Satzung verpflichtet Halter von Katzen, die diese ins Freie lassen, ihre Tiere kastrieren und per Microchip kennzeichnen zu lassen. Als Halter gilt übrigens auch, wer freilaufende Katzen regelmäßig füttert. Vorbild ist die Stadt Paderborn, die die Kastrations- und Kennzeichnungspflicht schon 2008 eingeführt hat.

"Eine Kastrationspflicht ist wirklich wichtig. Aber dafür müssten sowohl die Ordnungsämter als auch die Tierärzte in der Region mitziehen", sagt Giny Feldhahn. Die Seelowerin ist die neue Vorsitzende des Tierschutzvereins Seelow und Umgebung.

Sie und ihre Mitstreiter wissen, dass es nicht nur in Treplin, sondern auch in Lebus und Niederjesar massive Probleme mit Streunerkatzen gibt. Am Donnerstag erst hat die Lebuser Tierärztin sieben Fund-Katzen, die eine Lebuserin gefüttert hatte, im Auftrag des Tierschutzvereins kastriert.

"Unsere Fördermittel und Spendengelder reichen längst nicht", sagt Bettina Bienwald aus dem Verein. Für die Kastration einer Katze verlangten Tierärzte um die 100, für die eines Katers rund 60 Euro, weiß die Tierschützerin. "Wir bekommen vom Land aber nur 50 Euro pro Katze und 20 für einen Kater", so Bienwald.

Sie bedauert angesichts dessen die Haltung des Lebuser Ordnungsamtes, aus dem es bislang stets geheißen habe, für Streuner-Katzen habe man kein Geld.

Kritik am Ordnungsamt Lebus

Fakt ist: Spätstens seit dem "Pellenzer Fundkatzenurteil" des Verwaltungsgerichts Koblenz steht die Zuständigkeit der Kommunen bezüglich der Kostenübernahme für die (auch tierärztliche) Versorgung von Fundkatzen fest – sofern kein Halter ermittelt werden kann. Das bestätigt auch Amtstierarzt Dr. Ralph Bötticher. In anderen Ordnungsämtern der Region funktioniere die Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein in Sachen Kastration von Fundkatzen deutlich besser, sagen die Verantwortlichen aus dem Seelower Tierschutzverein auch.