Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Mariella und Tobias besuchen die zweite Klasse der Käthe-Kollwitz-Grundschule in Bad Freienwalde. In der Arbeitsgruppe (AG) "Gesunde Ernährung" unter der Leitung von Astrid Ruchotzke belegen sie am Donnerstag Crepes aus Vollkornmehl mit Tomatenmark, frischen Spinatblättern und Hähnchenbrust.

Die Kinder haben sichtlich Spaß an der Küchenarbeit und freuen sich bereits auf die selbst zubereitete Mahlzeit. Ihre Arbeitsgruppe ist Bestandteil des Konzeptes, das die Grundschule erarbeitet, um im September als "Gute gesunde Schule" zertifiziert zu werden. Am 24. März veranstaltet die Schule zudem den "Tag des gesunden Frühstücks" mit allen Schülern. Ein Anfang ist gemacht.

"Und fehlen jedoch Standards für gesunde Ernährung, die in der Stadt festgeschrieben sind", sagt Schulleiterin Sybille Reiniger. Die städtischen Schulen tauschen sich bereits über dieses Thema aus. Die Stadtverordnete Katja Göcke (fraktionslos) teilt die Auffassung der Schulleiterin und will den Diskussionsprozess mit einem Beschlussantrag am 19. März in die Stadtverordnetenversammlung einbringen. Darin geht es um eine "Willensbekundung zur Erarbeitung eines Rahmenkonzepts zur Schulverpflegung in Bad Freienwalde". Mit unterschrieben haben Uwe Bahr (NCC), Marco Büchel, Angela Hannemann, Vera Wesner, Jörg Grundmann (alle Linke), Evelyn Faust (Grüne), Danny Lenz (Kurstadt für alle) sowie Detlef Malchow und Nico Baumgärtner (WV 2019).

"Es geht um die Zukunft unserer Kinder". so Katja Göcke. Gesundheitsvorsorge beginne schon beim Schulessen. Es gehe darum, Kinder schon früh an Obst und Gemüse zu gewöhnen, so dass sie von allein zuckerhaltige Fertigprodukte meiden oder in Maßen zu sich zu nehmen.

"Die Stadt ist als Schulträger in der Pflicht, Qualitätsstandards aufzustellen und sie zu überprüfen", betont Katja Göcke. Der Vertrag mit dem Anbieter, der die städtischen Schulen beliefert, enthalte keines dieser Kriterien. Es gehe ihr darum, dass Stadtverordnete, Schulen und Verwaltung gemeinsam an dem Konzept arbeiten. Keineswegs Absicht sei es, den Anbieter zu wechseln, der alle Schulen der Stadt versorgt oder der Stadtverwaltung die Arbeit zu überlassen. "Wir wollen unterstützen", unterstreicht die Stadtverordnete. Es gebe zudem Standard-Empfehlungen der Deutschen Gesllschaft für Ernährung (DGE) für Schulen, Kitas oder Senioreneinrichtungen. Sie bieten eine Grundlage, um sich daran zu orientieren.

Als Kurstadt sei Bad Freienwalde Kompetenzzentrum Gesundheit. Deshalb hat Katja Göcke auch Ilka Krüger, Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, mit an den Tisch geholt. Ziel sei es, gesunde Ernährung in allen öffentlichen Einrichtungen in der Stadt zu verankern. Gesunde Ernährung sei in den Schulen schon lange ein Thema. "Unsere Schulen haben sich auf den Weg gemacht, es wurden Mensa-AGs gegründet. Tage an denen es an den Schulen ein gesundes Frühstück gibt, wurden fest in den Schulalltag integriert", so Katja Göcke.

Die Stadt unterstütze Projekte wie Trinkbrunnen, Ausstattung von Küchen, sogar eine Kinderküche in einer Grundschule. "Dennoch bleibt es bei Einzelmaßnahmen, die kaum dazu beitragen können, eine dauerhafte Veränderung im Lebensstil oder Alltag der Kinder und Jugendlichen zu bewirken", begründet Katja Göcke