Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Im Gebäude des Landgerichts Neuruppin sind seit Wochen und Monaten die zwei wichtigsten Posten unbesetzt. Landgerichtspräsident Egbert Simons wurde Ende November in den Ruhestand verabschiedet. Wer seine Nachfolge antritt soll sich Ende dieses Monats entscheiden, teilte Frank Schauka, Pressesprecher des brandenburgischen Justizministeriums mit. "Die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten des Landgerichts Neuruppin soll in der Sitzung des Richterwahlausschusses am 31. März erfolgen", so Schauka.

Unbesetzt ist seit Anfang Juni 2019 auch die Stelle des Leitenden Oberstaatsanwalts in der Staatsanwaltschaft, die in Brandenburg auch die Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung der Korruptionskriminalität ist. In solchen Fällen ist sie sogar in allen Gerichtsbezirken des Landes tätig. Wilfried Lehmann, der die Behörde seit 2015 leitete, verließ Neuruppin vor fast neun Monaten, da er Chef der Staatsanwaltschaft in Potsdam wurde. Wann die Neuruppiner Ermittlungsbehörde wieder einen Leiter bekommt, konnte Schauka noch nicht genau sagen. Nur so viel: Das Besetzungsverfahren dauert noch an und soll demnächst zum Abschluss gebracht werden.