Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Ostbrandenburg ist nun wahrlich kein Kletterparadies. In Beeskow gibt es genau ein Angebot: im alten Schlauchturm.

Das 27 Meter hohe Gebäude wurde zwischen 1960 und 1962 als Trockenturm für Feuerwehrschläuche errichtet. Im Nebenraum wurden sie gereinigt, dann im Turm senkrecht aufgehängt. Bis Ende der 90er-Jahre wurde der Turm von der Feuerwehr genutzt, dann zog sie 1995 ins Luch um. Nach mehreren Zwischennutzungen entwickelte die Stadt ein dreifaches Nutzungskonzept: Der Nebenraum wird von einem Mobilfunkanbieter genutzt. Auf dem Dach gibt es eine Aussichtsplattform. Und für das Innere des Turms wandte sich das Bauamt damals mit der Idee einer Kletterwand an Albatros Outdoor, die sich bereits als Aktivurlaub-Anbieter in der Region einen Namen gemacht hatten. Von 2004 bis 2005 wurde das Gebäude umgebaut und saniert.

Kindergeburtstage mit Klettern

"Wir mussten uns schon Gedanken machen", erinnert sich Mike Dittrich von Albatros heute. "Wegen des Brandschutzes durfte kein Holz verwendet werden." In den meisten Kletterhallen aber werden Griffe an eine extra Holzwand geschraubt und können so flexibel verändert werden. Hier nicht. "Wir haben zwar zusätzliche Löcher gebohrt, die wir für Wegeveränderungen nutzen könnten", so Dittrich, "aber grundsätzlich sind sie fest." Es gibt drei Wege, keine Schwierigkeitsgrade. Gesichert wird "top-rope": Die Seile sind oben befestigt – unterm Dach an einem Querbalken – und der sichernde Kollege steht am Boden hinter dem Kletternden. Maximal drei Paare finden gleichzeitig Platz an der Wand. Für alle anderen ist Platz in einem gemütlichen Nebenraum mit Tisch und Bar, der gerade bis zum Sommer fertig ausgebaut wird.

"Meistens finden hier Kindergeburtstage statt", sagt Mike Dittrich, "meistens am Wochenende." Und ihm ist das ganz lieb so: Erwachsene würden sich oft überschätzen und beweisen wollen. Außerdem herrscht strenges Alkoholverbot im Turm. Überhaupt wird Sicherheit groß geschrieben. Die Nutzungsbedingungen entsprechen den Vorgaben des Deutschen Alpenvereins, was zugelassene Sicherungstechniken betrifft. Dittrich betreut die Klettergruppen selbst – aber nur als Freizeitveranstaltung. Kein Training, kein Kurs. Wer das will, muss selbst einen Kletterlehrer mitbringen. Oder Dittrich findet einen Selbstständigen.

Für sein Unternehmen aber ist das Klettern hier kein Wirtschaftsfaktor, höchstens eine Möglichkeit Kapazitäten besser zu verteilen, betont der 55-Jährige: "Wenn wir gerade mit einer größeren Schülergruppe auf der Spree paddeln, können wir die Gruppe teilen – eine Hälfte im Kanu, die andere im Kletterturm."

Naturschutz und Aktivreisen

Mike Dittrich ist neben Wandertouren in den Karpaten und Paddeln zwischen Spreewald und Berlin außerdem ehrenamtlich im Naturschutz tätig. Nach drei Jahren Hauptamt, als im Schlaubetal die Naturschutzstation aufgebaut wurde, verließ er den öffentlichen Dienst und gründete 1993 Albatros als Trekking-Laden in Eisenhüttenstadt. Nach einer kurzen Periode in Frankfurt sitzt dir Firma heute in Beeskow. Am Spreepark befindet sich die Kanu-Station. Nebenbei ist Dittrich Vorsitzender des Förderverein Naturpark Schlaubetal e.V und im Naturschutzbeirat des Landkreises Oder-Spree.

Albatros Outdoor ist ein pures Reiseunternehmen und konzentriert sich zwischen Mai und September vor allem auf Wassertouren in der Region. Sie bieten regelmäßig Klassenfahrten und Tagestouren an.