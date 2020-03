BRAWO

Brandenburg Vom 15. bis 19. Juni bietet das Brandenburger Theater (BT) im Rahmen der Schultheatertage jungen Nachwuchsmimen der Klassenstufen 1-12 wieder die Möglichkeit, mit professioneller Unterstützung im Rampenlicht zu stehen und die Bühnenwelt für sich zu entdecken.

Gefragt sind kurze Szenen, Sketche, ganze Stücke, Dramen, Schwarzlichttheater und alle szenischen Originalitäten. Tabus gibt es nicht. Die maximale Spieldauer eines Beitrages darf allerdings 60 Minuten nicht überschreiten.

Schultheatertage sind am BT nicht Wettbewerb, sondern Arbeitstreff. In den fünf Tagen werden die unterschiedlichsten Ergebnisse monatelanger Probenarbeit zu sehen sein. Kritik und Urteil werden mit- und untereinander offen ausgetauscht.

Wer teilnehmen möchte oder Fragen hat wendet sich an Organisatorin Adriane Porikys im Brandenburger Theater unter Tel. 03381/511128 oder per Mail an adriane.porikys@brandenburgertheater.de. Anmeldeschluss ist der 1. April.

Mehr Informationen: www.brandenburgertheater.de.