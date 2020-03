Gesprächsrunde in Ziltendorf

© Foto: Christoph Hardt via www.imago-images.de

Hagen Bernard

Ziltendorf Für den "Talk im Kulturhaus" am Sonnabend ab 19 Uhr mit dem ehemaligen Leverkusener Bundesliga-Manager Reiner Calmund (71) sind laut Veranstaltungsleiter Ingo Passow noch Karten erhältlich. Der "Dicke", der nach einer operativen Magenverkleinerung zum Jahreswechsel bis zum Donnerstag bereits 34 Kilo "abgeworfen" hat, dürfte im Talk mit Biobäuerin Anja Hradetzky noch immer eine recht imposante Erscheinung abgeben. Natürlich hat er dem Publikum unter dem Motto "vom Erzeuger zum Genießer" auch eine Menge zu erzählen. Neben Ernährungshinweisen im Einklang mit der deutschlandweit bekannten Biobäuerin hat der nie um eine Erklärung verlegene Rheinländer natürlich auch vieles rund um den Fußball zu erläutern. Daher dürfte es den Zuhörern während der zweieinhalb bis dreistündigen Veranstaltung recht kurzweilig sein, zumal für Getränke und deftige Speisen gesorgt ist.

Einlass für den "Talk im Kulturhaus" in "Ingo‘s Das Kulturhaus" an der Gubener Straße 22 in Ziltendorf ist ab 18 Uhr. Karten für die Veranstaltung gibt es für 45 Euro unter Telefon 0172 395 90 35 und im Internet bei www.eventim.de.