jm

Schwedt (MOZ) Ein Nachhol-Wettkampf beendet für Blau-Weiß Schwedt am Sonnabend ab 18 Uhr in der Külzviertel-Halle die Staffel-C-Hauptrunde in der 2. Gewichtheber-Bundesliga. Zu Gast wird Schlusslicht AC Meißen sein. Teamchef Jan Schulze hat den Einsatz von Sandra Krause, Martin Adler (Foto), Tizian Kluth, Ken Fischer, Robert Oswald und Olympia-Kandidat Jon Luke Mau avisiert und hofft bei der Generalprobe für den Aufstiegsdreikampf am 18. April auf ein Resultat von jenseits der 650-Punkte-Marke.