Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Nun ist es soweit: Nach knapp fünf Monaten Pause wird Profiboxer Nick Klappert wieder in den Ring steigen. Es geht um den International-Titel des World Boxing Council (WBC) im Superweltergewicht (bis 69,8 kg). Sein Gegner ist der in neun Profikämpfen ungeschlagene Berliner Abass Baraou, der im Kampf über zehn angesetzte Runden als Titelverteidiger antritt. Die gemeinsame Veranstaltung der Boxställe Sauerland und Universum in Hamburg wird live im Fernsehen bei Sport1 übertragen.

Zuletzt boxte der Fürstenwalder am 9. November ebenfalls in der Hansestadt. Dort hatte er sich mit einem knappen Punktsieg über Antonio Hoffmann aus Worms den Continental-Titel der International Boxing Organization (IBO) zwei Tage vor seinem 37. Geburtstag geholt.

Nun soll ein weiterer folgen. "Das ist ein schwerer Gegner", sagt Vater, Trainer und Manager Hartmut Klappert. "Wir trainieren hart und sind bereits in der Sparringsphase. Die Vorbereitung ist sehr kurz und damit nicht optimal."