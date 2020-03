So sieht es heute in Schmetzdorfs Mitte aus. © Foto: Peter Wittstock

Peter Wittstock

Schmetzdorf Vor 93 Jahren wurde die Postkarte mit einem Motiv der Schmetzdorfer Dorfstraße nach Magdeburg geschickt. Otto sandte herzliche Grüße an seine dortigen Eltern und die Geschwister. Ferner berichtete der Schreiber, dass er wegen einer "Übung" hier gewesen sei. Wie viele andere alte Ansichtskarten aus der Region, stammt auch diese vom Rathenower Heimatfotografen Johann Lindenberg. Aus dem westlichen Teil Schmetzdorfs schweifte sein Blick zum Ortskern mit der Kirche. Wegen der am 16. Juli 1266 erfolgten Ersterwähnung gehört "Smedesdorp", wie das Dorf einst genannt wurde, zu den ältesten Orten im westlichen Havelland. Wirtschaftlich lebten die Schmetzdorfer vorrangig von ihren Forsten, also vom Holz, und von der Jagd. Natürlich spielte auch die Landwirtschaft eine bedeutende Rolle, und es gab sogar Fischfang.

Kaum zu glauben, aber damals teilten sich Nebenarme der Elbe südlich vor dem Dorf.

Ein Graben namens "Trüben" floss in nordwestlicher Richtung nach Klietz, in den dortigen See. Der andere Ausläufer bog nordöstlich nach Zollchow ab. Dieser Graben, besser als Königsgraben bekannt, mündet nördlich von Böhne in die Havel. Aktuell wäre Fischen bei Schmetzdorf eher zwecklos. Der minimale Fischbestand im verbliebenen Graben ist auf Teilstücke des Oberlaufs reduziert. Lediglich nach dem Fischbecker Elbe-Deichbruch (2013) war der Bestand kurzzeitig gestiegen. Einer Schmetzdorfer Chronik ist zu entnehmen, dass die Imkerei im Mittelalter ein wichtiger Produktionszweig war. Honig soll sogar Ausdruck von Wohlstand gewesen sein und beim Bemessen von Steuern eine Rolle gespielt haben.

Heute ist die Bessert Stahl- und Metallbau GmbH bedeutender Arbeitgeber im Dorf, das Ortsteil der Gemeinde Milower Land ist. In Schmetzdorf leben derzeit etwa 220 Menschen. Gäste bewundern die schöne, sehr ruhige Ortslage an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, zwischen sattgrünen Wiesen und dichten, ausgedehnten Wäldern.