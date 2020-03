Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Gleich gegenüber der Großbaustelle im Karree Schweitzer-/Berliner Straße, in dem die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) mindestens 114 Wohnungen errichten lässt, rüstet sich ein anderes Unternehmen, dem Mangel an Mietwohnungen zu begegnen. Die Christburk Grundbesitz GmbH will an der Berliner und der Albert-Schweitzer-Straße in zwei Gebäuden 74 Mietwohnungen bauen. Das bestätigte am Donnerstag Projektleiterin Kirsti Hilscher.

Das zu bebauende Areal ist schon seit etwa zwei Jahren eingezäunt. Und es gab bereits verschiedene Überlegungen, wie es entwickelt werden soll. Anfangs gab es ein Konzept, dort altersgerechte Wohnungen anzubieten. Anfang 2019 fasste das Stadtparlament dann einen Beschluss, mit dem die Nutzung der Fläche umgewidmet wurde. Jetzt gehe es darum an der Berliner Straße ein Wohn- und Geschäftshaus mit Tiefgarage zu errichten. Laut Hilscher ist darüber hinaus ein weiteres kleineres Gebäude an der Albert-Schweitzer-Straße geplant.

Am Mietspiegel orientieren

Noch im Mai vorigen Jahres kündete ein Bauschild davon, dass "attraktive Appartements in zentraler Lage" vorgesehen seien. Genauer gesagt handelte es sich damals um 63 Ein- und Zweizimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 24 und 74 Quadratmeter. Jetzt spricht Hilscher von besagten 74 Mietwohnungen, "die dem Hennigsdorfer Bedarf angepasst sind". Dazu komme eine Gewerbeeinheit.

Noch offen lässt die Projektleiterin, zu welchen Mietpreisen die Wohnungen auf den Markt kommen. "Es handelt sich um keinen Exklusivbau, das gibt der Markt nicht her. Die Wohnungen sollen solide und bezahlbar sein", versichert Hilscher. Bei den Preisen werde man sich am Hennigsdorfer Mietspiegel orientieren. Der aktuellste Hennigsdorfer Mietspiegel, der aus 2018 stammt, verzeichnet bei nach 1990 erbauten Wohnungen je nach Größe durchschnittliche Mietpreise pro Quadratmeter zwischen 7,03 und 7,25 Euro.

Der Bauantrag für das Projekt sei im September vorigen Jahres beim Kreis eingegangen, bestätigte Kreissprecherin Ivonne Pelz Derzeit würden die Träger öffentlicher Belange beteiligt. Bei diesem Verfahren können Einwände und Hinweise zum geplanten Bauvorhaben abgegeben werden. Wann mit der Genehmigung der Anträge zu rechnen sei, dazu wollte sich die Kreisverwaltung nicht äußern.

Auch die Hennigsdorfer Stadtverwaltung hält sich hinsichtlich Angaben zum Zeitrahmen, in dem das Projekt realisiert werden soll, zurück. Baubereichsleiter Daniel Stenger bestätigt zwar, dass "zwischen der Christburk GmbH und er Stadt Hennigsdorf eine vertragliche Vereinbarung geschlossen wurde, in der unter anderem Fristen zum Einreichen des Bauantrags, zu Baubeginn und Baufertigstellung geregelt sind". Um welche Fristen es sich handele, dürfe die Stadtverwaltung aber nicht mitteilen. Stenger verweist auf den Bauträger. Doch auch die Projektleiterin vermeidet es, konkrete Zeitabläufe zu benennen. "Ich möchte keine Angaben machen, die Herr Stenger auch nicht getätigt hat", sagt sie.

Ihren Äußerungen ist aber zu entnehmen, dass sich das Genehmigungsverfahren für die Bauanträge hinzuziehen scheint: "Zu dem Verfahren möchte ich mich nicht äußern. Aber es ärgert mich teilweise ziemlich stark." Dabei fällt auch der Begriff vom "krankheitsbedingten Ausfall" in der Baugenehmigungsbehörde des Kreises. Wer mit Bauherren spricht, hört des Öfteren davon, dass diese mit der Bearbeitungszeit in der Oberhavel-Behörde unzufrieden sind.

Bereits viele Anfragen

Auch wenn bislang noch nicht absehbar ist, wann der erste Spatenstich tatsächlich erfolgen kann, liegen der Berliner Christburk GmbH schon jetzt eine ganze Reihe von Anfragen vor. Wenn die Baugenehmigungen schließlich vorliegen, so verspricht es Hilscher, werde man mit den potenziellen Mietinteressenten Gespräche führen.