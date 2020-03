Gewerbegebiet in Falkensee wird weiter umgebaut

Silvia Passow

Falkensee Das Gewerbegebiet "Falkenmarkt" an der Spandauer Straße wurde aufgehübscht, zunächst im hinteren Teil des insgesamt rund 20.000 Quadratmeter großen Areals. Die Flachbauten mit dem Fabrik-Ambiente sind abgerissen. Neu und großzügig erscheint nun die hintere Fläche, die mit 9.500 Quadratmeter etwa die Hälfte des Gesamtobjektes ausmacht.

Um den großen Parkplatz herum gruppieren sich nun die Gebäude. Einstöckig, wie zuvor, was auch den Vorgaben der Stadt entspricht, sagt Norman Stöhr, dessen Immobilienverwaltung gerade mit der Vermarktung der einzelnen Gewerbeflächen beschäftigt ist. Der aus Berlin kommende Stöhr handelt für die Eigentümerin, die Falkenmarkt Grundstücks GmbH.

Gebaut wurde hier nach amerikanischem Vorbild, sagt Stöhr. Der Parkplatz liegt zentral, umgeben von den Geschäften. Lockerer, offener und für die Kunden besser erreichbare Ladenzeilen, so die Philosophie dieser Bauweise, die auch in den USA gerade die klobigen Einkaufs-Malls ersetzt, wie Stöhr zu berichten weiß. Ein wenig grün zwischen den Parkreihen und einige Bäumchen lockern das Parkfeld mit den rund einhundert Stellplätzen optisch auf. Bis die Baumkronen im Sommer für schattige Parkplätze sorgen, wird allerdings noch etwas Zeit ins Land gehen.

Die ersten Mieter haben bereits neu eröffnet. KiK ist an die Rückseite des neu gestalteten Marktes gezogen, nebenan wird in einigen Wochen das Futterhaus eröffnen. Der Drogeriemarkt Rossmann hat ebenfalls schon die Eröffnungsphase hinter sich gebracht und einen eigenen Flachbau auf dem Platz. Zurzeit führt Stöhr, wie er sagt Gespräche mit weiteren "namhaften Einzelhändlern." Er zeigt sich optimistisch. Die 350 bis 750 Quadratmeter großen Gewerbeeinheiten würden gut nachgefragt. Wer genau diese Mieter sein könnten, möchte er gegenwärtig noch nicht verraten.

Jedes der Geschäfte kann im Inneren individuell gestaltet werden, erzählt Stöhr weiter. Man habe einiges für den Lärmschutz getan, denn gleich hinter dem Falkenmarkt schließt sich ein Wohngebiet an. Mit sichtbarem Stolz zeigt Stöhr einen der Technikräume. Die gesamte Anlage wird mit Erdwärme via Wärmepumpen beheizt. Sollten diese mal nicht genug Wärme abliefern, stehen drei Gasthermen bereit. "Damit haben wir der europäischen Energie-Einspar-Verordnung mehr als nur Genüge getan", sagt Stöhr. Ebenfalls zu den Auflagen der Stadt gehörten die Nistkästen für die Schwalben, die an den rückwärtigen Hauswänden angebracht sind, sagt er.

Im Falkenmarkt wird es auch zukünftig Gewerbe und keine Dienstleister geben, auch dafür gebe es Vorgaben, sagt Stöhr. Betriebe, die mit chemischen Stoffen arbeiten, wie zum Beispiel chemische Reinigungen, dürften hier ebenfalls nicht ihre Dienste anbieten. Grund ist die Lage des Areals im Wasserschutzgebiet.

Im Sommer, sagt Stöhr, werde die hintere, dem See zugewandte Fläche des Falkenmarktes, komplett vermarktet sein. Auch für den vorderen Teil, quasi rechts liegend, wenn man vom Gewerbegebiet herunterfährt, soll es ein "frisches Gesicht", geben, wie Stöhr sagt. Dabei ist ihm wichtig, dass die Mieter in der derzeitigen Konstellation auch weiter vor Ort bleiben. "Die Mieter dort bilden eine Gemeinschaft", sagt er. Und auch für den dazwischen befindlichen Flachbau hat Stöhr Ideen. Alles noch nicht spruchreif, sagt er. Dass sich auch dort etwas verändern wird, stehe aber fest, betont er weiter.