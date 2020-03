Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) Wer zut Auszählkommission gehören wird, steht schon zum großen Teil fest. Welche Vorschläge die Premnitzer bisher für den Bürgerhaushalt eingereicht haben, wissen bisher nur die jeweiligen Ideengeber selbst. 23 an der Zahl waren es bis Montag dieser Woche. Etwas mehr als zwei Wochen bleibt noch den Premnitzern, Mögelinern und Döberitzern, um ihre Vorschläge im Rathaus einzureichen, die mit Mitteln aus dem Bürgerhaushalt umgesetzt werden könnten.

Am 31. März endet die Vorschlagsphase für den Bürgerhaushalt 2021. Aus dem Stadthaushalt werden 43.000 Euro bereitgestellt. Die Summe entspricht etwa 5 Euro je Einwohner. "Der Bürgerhaushalt ist sehr geeignet, die Einwohnerschaft an der Entwicklung des Ortes zu beteiligen. Alle Einwohner ab 12 Jahre können sich so in die Stadtpolitik direkt einmischen", lädt Bürgermeister Ralf Tebling (SPD) zur Teilhabe ein.

Alle zulässigen Vorschläge werden umgesetzt, heißt es in der Satzung des Bürgerhaushalts der Stadt. Wird des Budget jedoch insgesamt durch alle Vorhaben überschritten, kommt es zu einer Abstimmung, an der sich alle Premnitzer ab 12 Jahren beteiligen können. Jeder hat dabei drei Stimmen, die er einem Vorschlag geben oder auf mehrere verteilen kann. Vier Wochen dauert die Abstimmungsphase.

Eine Kommission, bestehend aus Vertretern der Stadtverwaltung, der Stadtverordnetenversammlung, dem Seniorenbeirat und dem Jugendforum, führt die Auszählung der Stimmen öffentlich durch.

Erste Vorschläge betrafen etwa den Biwakplatz in Mögelin und die Havel-Uferpromenade in Premnitz, für die sich der Vorschlaggeber mehr Blumen und Papierkörbe wünscht. Formulare für weitere Vorschläge erhalten Einwohner aus Premnitz und der Ortsteile Mögelin und Döberitz in der Stadtverwaltung sowie auf deren Internetseite www.premnitz.de.