René Wernitz

Rathenow (MOZ) Hans Wihe war ein armer Kerl, ein auf Almosen angewiesener Mann. Der Bettler zog von Ort zu Ort und ging namentlich in die Regionalgeschichte ein, indem er im September 1626 erstes Todesopfer des damaligen Pest-Schubes in Rathenow war.

Die Krankheit war schon in früheren Jahrhunderten ausgebrochen. Doch erst ab 1613 stehen Opferzahlen zur Verfügung. Samuel Christoph Wagener liefert diese in seinen Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow" (1803). Er zitiert offenbar aus einem ihm damals verfügbaren Kirchenbuch.

Demnach grassierte eigentlich ab Januar 1613 eine nicht näher erläuterte Hautkrankheit in der Stadt. Wagener nennt allerdings zunächst die Pest-Opferzahlen für die jeweiligen Monate: Januar (4), Februar (4), März (12), April (14), Mai (17), Juni (49). Gleichzeitig sollen in den sechs Monaten insgesamt noch 60 Rathenower der anderen Krankheit erlegen gewesen sein. Wagener gab sodann die zusammenaddierten Zahlen beider Seuchen an: Im Juli starben 209 Menschen, im August 280, im September 80, im Oktober 24, im November 11, und im Dezember 1613 waren es nur noch sechs Personen.

Fünf Jahre später brach der Dreißigjährige Krieg (1618-1648) aus. 1626, die verkehrs- und strategisch günstig gelegene Stadt Rathenow wurde von dänischen Truppen erobert, sind 81 Menschen an der Pest gestorben. Hierbei gezählt sind nur die, die ein ordentliches Begräbnis empfingen. Unbekannt indes, wieviele Menschen still und heimlich verscharrt wurden.

Wohl die Quelle, aus der Autor Wagener zitierte, machte aus Bettler Hans Wihe denjenigen, der die Pest im Spätsommer des Jahres in die Havelstadt eingeschleppt haben soll, "wenigstens war er ihr erstes Opfer, indem er am 9. September plötzlich starb und heimlich eingescharret ward". Zu der Zeit befand sich Rathenow weiter in dänischer Hand. Die Zahl der an der Pest erkrankten Leute muss alsbald gesunken sein: "Im Januar 1627 starben nur noch 5 Personen daran".

Die Ruhe, inzwischen hatten sich die Kaiserlichen unter General Wallenstein der Stadt bemächtigt, währte nur wenige Jahre. Schon 1630 sollen erneut 38 Personen der Pest erlegen gewesen sein. Richtig dicke kam es 1631, dem Jahr, als die Schweden in Rathenow das Kommando übernahmen.

Wieder eine nicht benannte schwere Hautkrankheit sowie die Ruhr (Dysenteria) und die Pest forderten insgesamt 662 Todesopfer, wiederum nicht eingerechnet diejenigen, die heimlich begraben wurden. Samuel Christoph Wagener nennt ein Beispiel: Am 4. April 1631 wurden in "Pickelsteins Haus" ein Mann, eine Frau und ein Junge heimlich begraben. So soll es Superintendent Johann Erichsleben im Totenregister des Pestjahrs notiert haben.

Eigentlich war den Einwohnern befohlen, die Toten auf dem Pest-Kirchhof "und gehörig tief zu begraben". Vielfach wurde der Befehl ignoriert: Man verscharrte die Pesttoten oft heimlich an jedem beliebigen Ort, so Wagener.

Schlimmer noch sei spätes Begraben gewesen. Ein Joachim Haveland soll seinen am Neujahrstag 1627 gestorbenen Sohn erst am 25. Januar begraben haben.