Klimaforscher Dr. Rachold in Bad Belzig

red

Bad Belzig Das gewaltige Eis der Arktis übt auf viele Menschen eine faszinierende Anziehung aus. Wie bildet es sich? Und warum schmilzt es so rasant? Welche Folgen hat das für uns weltweit?

Mehr hierzu erfahren Interessierte am kommenden Mittwoch, 18. März, von 18.00 bis 19.30 Uhr in der Kreisvolkshochschule in Bad Belzig, Puschkinstraße 13. Klimaforscher Dr. Rachold lädt zum kostenlosen Vortrag "Die Rolle der Arktis im Klimasystem".

Der Dozent, Dr. Volker Rachold, ist Leiter des Deutschen Arktisbüros am Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI). Seit 2017 fungiert das AWI als Informations- und Kooperationsplattform für deutsche Arktis-Akteure aus Wissenschaft, Politik und Wirtschaft. Von 2006 bis 2016 war Dr. Rachold Geschäftsführer des International Arctic Science Committee (IASC).

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark entgegen: 033841/45430, info@kvhs-pm.de oder unter www.kvhs-pm.de.