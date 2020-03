Pressestelle

Mittelmark Der Krisenstab des Landkreises hat in seiner Zusammenkunft etliche Maßnahmen in Zusammenhang mit dem weiteren Ausbreiten der Corona-Infektion festgelegt. Momentan gibt es im Landkreis drei bestätigte Corona-Fälle, zwei in Seddiner See, einen Fall in Michendorf, wobei sich die betroffene Person in der Nebenwohnung in Berlin aufhält. Außerdem gibt es mehr als 100 Verdachtsfälle. 20 Personen befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne und der andere Personenkreis in freiwilliger häuslicher Isolation.

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung und dem derzeit nicht absehbaren Ende der SARS-CoV-2-Infektionen ist der Landkreis dazu angehalten, kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen.Deshalb sind Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Personen generell untersagt. Dies hat die Landesregierung angewiesen. Angeraten wird auchzu prüfen, ob Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen stattfinden sollen. Aus infektionsepidemologischer Sicht wird dazu geraten, Veranstaltungen von diesem Umfang abzusagen. Aus diesem Grund hat der Landkreis auch das Kreisentwicklungsforum verschoben. Nicht stattfinden werden bis auf weiteres die Lehrgänge der Kreisfeuerwehrschule. Der Landkreis wird für seine Verwaltung hausintern ebenfalls weitere Maßnahmen ergreifen. Unter anderem ist vorgesehen, Dienstreisen außerhalb Brandenburgs einzuschränken oder abzusagen.Sprechzeiten laufen noch wie immer, aber auch da kann es kurzfristig zu Einschränkungen kommen. Am heutigen Freitag, 13. März, gibt es wird mit den Amtsdirektoren und Bürgermeistern eine Beratung zum Thema im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Beelitz-Heilstätten.

Teststationen für Corona-Verdachtsfälle gibt es am Krankenhaus in Treuenbrietzen und bald auch eine in Teltow. Eine weitere im Kreisgebiet ist geplant. Momentan besteht kein Grund zu großer Besorgnis. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, sich besonnen zu verhalten.

Neue Informationen werden tagaktuell auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.