Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Rathenower Weinberg-Grundschule erlebte in den zurückliegenden Jahren eine umfassende Sanierung. Haus 1, Haus 2 und die Turnhalle erfuhren Aufwertungen. Nun sind der Vorplatz mit dem recht matschigen Parkplatz und wenig grünem Minipark sowie Teile des Schulhofgeländes an der Reihe. Sicher und schön sollen Vorplatz und Hof werden.

Ob das gepachtete Gelände der Jugendeinrichtung "Oase" in die Planung mit einbezogen werde, fragte kürzlich ein Mitglied des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) die Entscheider in Politik und Verwaltung während einer Ausschusssitzung der Stadtverordnetenversammlung. "Wir ziehen in Betracht, einen Streifen des Geländes, auf dem sich die Wellenbank und das Calisthenics befinden, für Zufahrt und Parkmöglichkeiten zu nutzen", erklärte Jens Hubald auf BRAWO-Anfrage zum Thema. Endgültige Abstimmungen seien aber noch nicht vorgenommen.

Der momentane Stand: Der unmittelbare Vorplatz direkt vor dem Haus 1 wird häufig als Parkplatz genutzt. Bis dorthin bringen einige Eltern ihre Kinder per Auto. Doch müssen über diesen Teil des Platzes auch alle Schüler, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

In einer Umfrage, an der sich mehr als 100 der rund 300 Schüler beteiligten, wurde dieser Platz als eine Gefahrenzone des täglichen Schulwegs ausgemacht. Zudem wurde die Kreuzung Schleusen- und Bergstraße als gefährlicher Bereich benannt ebenso wie der Bereich an der Milower Straße und dem Friedhofsweg mit seinen anliegenden Kitas und kleinem Parkplatz. "Die Gefahren entstehen erst dadurch, dass Schüler von Eltern mit dem Auto gebracht werden. Würden alle Kinder mit dem Bus, zu Fuß oder dem Rad in die Schule kommen, wäre das Gefahrenpotenzial geringer", meint Hubald, Stadtentwickler in Rathenow.

Der unmittelbar am Haus angrenzende Raum sei eigentlich eine Feuerwehraufstellfläche und falle daher als Parkraum aus. Hinter Haus 2 könnten Flächen ausschließlich für die Lehrerschaft entstehen, auf denen Vereinsmitglieder, die am Nachmittag die Turnhalle nutzen, ebenfalls ihre Pkw parken könnten. Zudem, sofern Oase und Denkmalschutz zustimmen würden, könnten parallel zur Schulzufahrt Parknischen entstehen. Im Zuge der Schulwegsicherung könnte zudem im Kreuzungsbereich Berg- und Schleusenstraße das Parken verboten werden, damit die zur Schule laufenden Kinder besser den Bereich einsehen und sicher die Straßen queren können.

Die Stadt Rathenow strengt Überlegungen aber nicht nur hinsichtlich der Schulwegsicherung an, sondern auch um die Attraktivität und Aufenthaltsqualität des Schulvorplatzes und -hofes zu verbessern. "Wir bitten den Denkmalschutz um eine fachliche Stellungnahme. Wir gehen davon aus, dass nicht nur das Schulgebäude unter Denkmalschutz steht, sondern auch Belange des Denkmalschutzes bei der Gestaltung des Vorplatzes zu beachten sein werden", erklärt Stadtentwickler Hubald. Zwei Wege würden durch den grünen Streifen führen, der sich von der Bergstraße zum Schulkomplex zieht. "Wir würden den Vorplatz gern mit Beet-Elementen und Heckennischen sowie Sitzinseln aufwerten und so zum Verweilen einladen wollen."

Eines, so Hubald weiter, sei bei allen Wünschen, die auch noch mit der Schülerschaft besprochen werden, zu beachten - die Kosten. Die bisherige Kalkulation dazu sei knapp gestrickt. In diese fällt zudem eine teilweise Umgestaltung des Schulhofbereichs.