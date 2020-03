Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Oh, wie schön ist Panama! Der kleine Bär, der kleine Tiger und die Tigerente - Kultfiguren von Janosch - machen sich am 17. Mai im Rathenower Kulturzentrum auf die Suche nach dem fernen Land. Dabei erleben sie "mitreißende Abenteuer, stellen sich ihren Ängsten, überwinden Hindernissee und gewinnen neue Freunde", wie es in der Veranstaltungsankündigung heißt. Das Stück der Uckermärkischen Bühne Schwedt ist am Sonntag, 17. Mai, in Rathenow zu sehen. Um 15.00 Uhr beginnt die Vorstellung für Kinder ab 4 Jahre und Erwachsene bis 99 Jahre, für die online auf www.kulturzentrum-rathenow.de und unter 03385/519051 sowie an der Theaterkasse (zu den Öffnungszeiten des Kulturzentrums) Tickets erhältlich sind.