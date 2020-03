BRAWO

Brandenburg Für die Weiterführung der Arbeiten am Gehweg in der Neuendorfer Straße zwischen der Einmündung Ferdinand-Lassalle-Straße und der Wilhelm-Weitling-Straße wird ab 16. März bis voraussichtlich 17. April die Neuendorfer Straße in Fahrtrichtung Otto-Sidow-Straße/Zentrumsring voll gesperrt. Für den Fahrzeugverkehr ergeben sich während der Sperrung folgende Änderungen: Der Verkehr in Richtung Zentrumsring wird über die Karl-Liebknecht-Straße umgeleitet. Dazu wird die Einbahnstraßenregelung in der Karl-Liebknecht-Straße geändert. Die Einbahnstraße führt aus Richtung Neuendorfer Straße in Richtung Vereinsstraße. Es wird um Beachtung der neuen Verkehrsorganisation und um Einhaltung der absoluten Haltverbote in den Einmündungsbereichen gebeten, da verkehrsordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge kostenpflichtig abgeschleppt werden können.