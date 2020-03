Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Kräftiger Blues, handgemachte Akkorde, das Beste aus den 90ern, Rock-, Pop- und Oldieklassiker – zum 35. Brandenburger Kneipenfest am 21. März erwartet die Besucher abermals ein vielseitiges Musikprogramm mit exzellenten Liveacts und ein Partyspektakel der Extraklasse. Ab 20 Uhr wird in gleich zehn Bars und Restaurants in der Brandenburger Innenstadt gleichzeitig gefeiert. Wie immer gilt dabei - einmal zahlen, überall dabei sein.

So bietet sich unter anderem die Möglichkeit, den 38-jährigen Singer-Songwriter Denny Hertel mit seinen eindringlichen Songs im Café 22 in der Steinstraße 25 zu erleben. Außerdem immer wieder ein beliebter Anlaufpunkt beim Brandenburger Kneipenfest: der Altstadt Pub in der Ritterstraße. Hier werden "The Crash Cats" mit Rockabilly, Rock´n´Roll und Swing aus den 50ern bis zur Gegenwart dem Publikum ordentlich einheizen. "Familysound" mit kultigen Coversongs queerbeet gibt es hingegen im Rosinenbomber in der Steinstraße zu erleben.

Die Tickets für das Konzertspektakel gibt es am Kneipenfestabend ab 19.00 Uhr an allen beteiligten Lokalen. Eine Übersicht gibt’s auf www.kneipenfest.info sowie auf Facebook facebook.com/brandenburger.kneipenfest.

Wer ganz kostenlos dabei sein will: BRAWO verlost fünfmal zwei Freikarten. Gewinnen kann, wer am Montag, 15. März, um Punkt 16 Uhr die 03381/525513 anklingelt. Viel Glück!