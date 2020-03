Historischer Friedhof in Rathenow

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die ersten "Optiker-Gedenksteine" sollen am 28. März aufgestellt und damit Gräber von Optikern und Herstellern optiknaher Produkte markiert werden. Der Memento e.V. lädt zu diesem Ereignis ein. Ihm vorausgehend findet das jährliche Kulturgärtnern auf dem Historischen Friedhof statt.

Um 9.00 Uhr treffen sich die fleißigen Kulturgärtner am Torhaus des historischen Friedhofs. Alle Bürger sind dazu gern gesehen. Auch im sechsten Jahr der Aktion sollen historische Gräber "fein gemacht" werden, wie es von Seiten des Vereins heißt. Gartengeräte, wie etwa Gartenscheren, Laubbesen etc., sollten die Helfer für die Arbeiten mitbringen. Einige Gartengeräte können auch ausgeliehen werden.

Nach einem gemeinsamen Imbiss um 12.00 Uhr sollen dann die "Optiker-Gedenksteine" aufgestellt werden. Steinmetz Rolf Eißer hat sie hergestellt. Nicht nur Gräbern mit Verstorbenen, die keine Familienmitglieder mehr in der Stadt haben, soll diese Ehrung zu teil werden. Auch wer aus einer Optikerfamilie stammt, sollte überlegen, ob er seinen Vorfahren eine solche Platte gönnen möchte. Die Platte ist gegen eine Spende von 25 Euro erhältlich. Mehr Infos unter 03385/520356 oder Per E-Mail an lehmann@ev-kirche-rathenow.de.