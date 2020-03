Sandra Euent

Wustermark (BRAWO) Wie die Verwaltung der Gemeinde Wustermark bekannt gab, wurden alle Ortsteildialoge, die für die Erarbeitung des Wustermarker Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes angesetzt waren, abgesagt. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme aufgrund des Coronavirus. Die folgenden Veranstaltungen finden daher nicht statt: Wustermark am 12. März, Priort am 17. März, Buchow-Karpzow am 19. März, Hoppenrade am 25. März und Elstal am 31. März. Es ist allerdings weiterhin möglich, auf der Gemeindehomepage an einer Onlinebefragung teilzunehmen. Die Umfrage sowie weitere Informationen zum Integrierten Gemeindeentwicklungskonzept sind über den folgenden Link zu erreichen: www.wustermark.de/ingek

Die Veranstaltungen sollen zu gegebener Zeit nachgeholt werden. Eine entsprechende Terminbekanntmachung erfolgt nochmals.