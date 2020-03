René Wernitz

Rathenow (MOZ) Havelland, das ist offenbar kein ein einzigartiger Begriff. Erstaunlich die Ähnlichkeit zu Havilland. Das ist der Name eines früheren US-Filmstars.

Olivia de Havilland ist in ihren besten Jahren bestimmt allen Hollywood-Filmgrößen begegnet. Bekannt wurde sie insbesondere an der Seite von Errol Flynn in Historienproduktionen wie "Unter Piratenflagge" (1935) und "Die Abenteuer des Robin Hood" (1938). Eine Oscar-Nominierung brachte ihr die Rolle der gutherzigen Melanie Hamilton im Südstaatenepos "Vom Winde verweht" (1939) ein.

Die Schauspielerin wurde als Tochter des britischen Patentanwalts Walter Augustus de Havilland in Tokio geboren, wo ihr Vater auch als Professor an der dortigen Universität tätig war. Was den Zunamen betrifft, können wegen der britischen Herkunft der Familie durchaus europäische Wurzeln zugrunde liegen.

In einem Buch mit dem Titel "Das kleine Namenlexikon", herausgegeben von Dietmar Urmes im Jahr 2007, wird de Havilland mit "aus dem Havelland" übersetzt. Das riecht nach mittelalterlichem Namensexport.

Mit Terre de Havela wurde die Region in einer Urkunde des Jahres 1188 bezeichnet, de Havelant ist in einer Urkunde des brandenburgischen Bischofs von 1216 zu lesen. Diese ist auf Latein abgefasst. 1375, im Landbuch von Kaiser Karl IV., war bereits von Terra Obula die Rede. Es hat also den Anschein, als hätte jemand, der "aus dem Havelland" stammte (de Havilland), vor Jahrhunderten im Westen Europas eine Familie gegründet.

Neben dem Professor in Tokio, der bis 1968 lebte, und seiner schauspielerisch begabten Tochter, die in den USA Karriere machte, wird bei Wikipedia ein Cousin des Vaters erwähnt: Geoffrey de Havilland. Das war ein Flugzeug- und Flugmotorenhersteller, der 1920 die De Havilland Aircraft Company gegründet hatte. Sie bestand bis 1964. Ein Jahr nach Firmenende starb der Gründer. Ihm zu Ehren ist die Landspitze einer Halbinsel der Antarktis mit Havilland Point benannt.

Zeitgenossen und einstige Familienmitglieder starben. Indes könnte man Olivia de Havilland noch heute nach der tatsächlichen genealogischen Herkunft ihres Zunamens fragen, so man die 1916 geborene Frau ausfindig machen könnte. Laut Wikipedia lebt sie in Paris. 2010 wurde sie durch den damaligen französischen Staatspräsidenten zum Ritter der Ehrenlegion ernannt.