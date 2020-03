red

Bad Belzig Seitdem Fridays for Future die Klimakrise in der medialen Berichterstattung verankert hat, wird viel darüber diskutiert und berichtet. Trotzdem sind die wissenschaftlichen Fakten vielen Menschen nur unzureichend bekannt.

Extinction Rebellion und die Naturschutzjugend Brandenburg klären daher über die grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimakrise und ökologischen Krise auf.

Deshalb laden die Naturschutzjugend Brandenburg und Extinction Rebellion Fläming am kommenden Donnerstag, 19. März, um 18.30 Uhr zu einem interaktiven Vortrag in den Ratssaal Bad Belzig ein. Die Referentinnen Anne Kienappel (Naturschutzjugend Brandenburg) und Cléo Mieulet (Extinction Rebellion) thematisieren in Vortrag und Gespräch mit ihren Gästen die Auswirkungen der Krisen der heutigen Zeit auf die Lebensgrundlagen. Von den globalen Zusammenhängen ausgehend wird nach dem Vortrag der Blick auf den Landkreis Potsdam-Mittelmark geworfen: Wo sind die Folgen der Klimakrise und des Artensterbens hier bei uns bereits spürbar?

In einem zweiten Teil zeigt die Naturschutzjugend Handlungsspielräume und -möglichkeiten vor der eigenen Haustür auf und die Organisation Extinction Rebellion stellt ihre Aktionsformen des zivilen Ungehorsams vor. In einem offenen Austausch sollen diese und weitere Aktionsräume und -formen gemeinsam mit den Gästen gesammelt und diskutiert werden.