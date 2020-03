Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg ist am Donnerstag die erste Marktschwärmerei veranstaltet worden. Viele kamen, um sich mit Waren direkt vom Erzeuger einzudecken.

"Endlich gibt es eine Marktschwärmerei auch in Oranienburg", freuen sich Martina und Dietmar Müller aus Friedenthal. Sie kannten die Idee schon aus Berlin. Am Donnerstag haben sie ihre ersten Bestellungen auf dem Hof der Imkerei von André Krugmann und Oliver Heilmann in der Kremmener Straße 48 abgeholt und sind mit den Erzeugern auch gleich noch ins Gespräch gekommen.

Neben bereits überzeugten und geübten Marktschwärmern, die Körbe und Transportkisten gleich dabei hatten, kamen auch zahlreiche Interessierte, die sich erst einmal ein persönliches Bild von dieser Art der Online-basierten Direktvermarktung machen wollten. "Dieser Markt ist eine Chance für kleinere, regionale Erzeuger", finden Jutta und Bernhard Lohaus. Und die, etwa Sascha Kraatz vom Damwildhof Pausin, vom Försterhof Görlsdorf oder von Lubahns Gemüsegarten, freuten sich über die gute Resonanz in Oranienburg.