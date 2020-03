Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Der Landkreis Havelland schließt sich den Weisungen des Landes Brandenburg, die am Donnerstag bekannt wurden, bezüglich der Durchführungen von Veranstaltungen an. Dem entsprechend sind Veranstaltungen im Landkreis mit 1.000 und mehr Teilnehmern bis auf weiteres untersagt. Veranstaltungen mit mindestens 100 Teilnehmern müssen der Kreisverwaltung zur Genehmigung angezeigt werden. "Wer im Havelland eine öffentliche oder private Veranstaltung mit mindestens 100 Personen durchführen möchte, muss dies nun laut Allgemeinverfügung dem havelländischen Gesundheitsamt im Vorfeld unter Angabe folgender Informationen schriftlich anzeigen: Kontaktdaten des Veranstalters, Veranstaltungsort und -zeit, zu erwartende Zahl von Teilnehmern sowie Art der Veranstaltung (öffentlich, geschlossen, unter freiem Himmel).", informiert die Kreisverwaltung.

Die Informationen sind an das Gesundheitsamt des Landkreises, Platz der Freiheit 1, 14712 Rathenow oder per Email an gesundheitsamt@havelland.de zu senden.