Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Die Regelung gab der Landkreis Havelland bekannt. Für Rückkehrer, die in den zurückliegenden 14 Tagen aus internationalen Risikogebieten oder einem besonders betroffenen Gebiet in Deutschland zurück reisten, hat der Landkreis Havelland Regelungen am Donnerstag bekannt gegeben.

Die betroffenen Personen dürfen "für einen Zeitraum von 14 Tagen beginnend ab der Rückkehr Einrichtungen wie Kitas, Schulen, Hochschulen, Heime, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nicht betreten". In Deutschland betroffene Gebiete können den aktuellen Festlegungen durch das Robert-Koch-Institut entnommen werden (www.rki.de).

Zu den internationalen gebieten zählen z. B. Italien, der Iran, China, Südkorea und Frankreich. In Deutschland geht es vor allem um den Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen.

Ausgenommen von dieser Regelung sind behandlungsbedürftige Patienten sowie für die Aufrechterhaltung des Betriebes notwendige Beschäftigte, heißt es vom Gesundheitsamt des Landkreises.