Alexander Dames

Bitterfeld Mit einem Paukenschlag ging die Nordostdeutsche Meisterschaft der weiblichen U16 in Bitterfeld-Wolfen zu Ende. Nur mit Außenseiterchancen ins Turnier der sechs besten U16-Volleyballmannschaften der Bundesländer Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg gestartet, gelang nach einem kräftezehrenden Tag doch die Qualifikation zur Deutsche Meisterschaft, was vor der Saison als hochgestecktes Optimalziel ausgegeben wurde.

Als Brandenburger Vizemeister hatten die Blau-Weißen in der Vorrunde gegen den Gastgeber VC Bitterfeld-Wolfen und Rotation Prenzlauer Berg zu bestehen. Gleich im Eröffnungsspiel war der als unbequem eingeschätzte Gastgeber aus Bitterfeld zunächst der erwartet starke Gegner. Doch nach dem 2:7-Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer Sebastian Pfeiffer auf und beeindruckte mit einem kontrollierten druckvollen Spiel. Mit am Ende 25:18 und 25:15 gelang somit ein toller Start in den Tag.

Wie wichtig dieser deutliche Sieg letztendlich war, sollte sich am Ende der Gruppenphase zeigen. Nach der überraschenden Niederlage von Favorit Prenzlauer Berg gegen Bitterfeld und der dann im Anschluss vermeidbaren aber nicht unverdienten Niederlage der Brandenburgerinnen gegen die Berlinerinnen, standen alle drei Mannschaften mit Punkt- und Satzgleichheit da. So entschieden die kleinen Punkte über die Platzierungen, bei der die VC-Mädchen aufgrund des klaren ersten Sieges gegen Bitterfeld das beste Punktverhältnis aufwiesen und als Gruppensieger ins Halbfinale einzogen.

Es sollte das wichtigste Spiel des Tages werden. Denn nur die jeweiligen Sieger der beiden Halbfinals lösen das Ticket zur Deutschen Meisterschaft. Als Gruppensieger ging man dem anderen Gruppensieger, SC Potsdam, aus dem Weg und hatte gegen den Landesmeister aus Sachsen-Anhalt, USV Halle den vermeintlich leichteren Gegner. Diese große Chance ergriffen die Blau-Weißen auch beim Schopfe. Über die gesamte Spielzeit hinweg waren sie den Hallenserinnen in beinah allen Bereichen überlegen und gewannen verdient mit 2:0-Sätzen. Nach dem letzten erzielten Punkt und dem dadurch gelösten DM-Ticket war der Jubel des Teams und der mitgereisten Eltern entsprechend groß.

Im Anschluss folgte die Kür nach der Kür. Im rein brandenburgischen Finale gegen den Landesmeister SC Potsdam zeigten beide Teams eindrucksvoll, dass sie zu Recht im Endspiel standen, boten sie doch zum Abschluss noch einmal in spielerischer und kämpferischer Hinsicht Volleyball vom Feinsten. Vor allem der zweite Satz war an Spannung kaum zu überbieten. Am Ende gewann wie bei der Endrunde im Landesverband der SC Potsdam, sodass den Brandenburgerinnen die Silbermedaille blieb.

"Wir haben am oberen Limit gespielt, vielleicht etwas drüber. Ich bin überwältigt von der individuellen wie mannschaftlichen Leistung der Mädchen", so Trainer Pfeiffer merklich stolz. Die Deutsche Meisterschaft findet voraussichtlich am 4./5. April in Salzgitter mit den besten 16 Mannschaften Deutschlands statt.

VC Blau-Weiß: Elena Wegener, Josefine Seide, Joyce Jöchen, Nika Beilfuß, Nele Beilfuß, Pauline Mathes, Alana Höffler, Isabel Schattauer, Lara Bottke, Lea Förster, Leonie Plessow