Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Wegen des Coronavirus sagt die Gemeinde Oberkrämer nicht nur die Personalversammlung ab, sondern auch das für den 25. April geplante Krämerwaldfest in Wolfslake. Der Heimatverein Vehlefanz sagte zudem seine für Sonnabend geplante Jahresversammlung ab.

"Wir werden uns im Laufe des Vormittags zusammensetzen und darüber beraten, welche Veranstaltungen, Sitzungen oder Zusammenkünfte entbehrlich sind", sagte Bürgermeister Peter Leys (BfO) am Freitagvormittag. Auch über die Art der künftigen politischen Gremien werde dabei nachgedacht. "Die Idee der Gemeinde Glienicke werden wir aufgreifen und zumindest dafür sorgen, dass die Abgeordneten nicht unmittelbar nebeneinander sitzen müssen und ein Kontakt mit eventuell vorhandenen Zuschauern nicht erforderlich wird", so Peter Leys. Glienicke lagert seine künftigen Sitzungen in größere Räume wie eine Schulmensa aus.