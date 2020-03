Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ein Schüler des Jahngymnasiums Rathenow begab sich ins Krankenhaus, um sich auf den Corona-Virus testen zu lassen. Wie Schulleiterin Anke Koch auf BRAWO-Nachfrage am Freitag-Vormittag mitteilen konnte, sei dieser Test allerdings negativ ausgefallen.

"Der Schüler zeigte mehrere Symptome, die auf das Coronavirus schließen ließen. Die Eltern zeigten sich daraufhin besorgt und ließen ihr Kind testen", erklärt Koch die Hintergründe.

An dem städtischen Gymnasium lernen rund 700 Schüler. Der Schulbetrieb laufe, Stand Freitag, normal weiter. Lediglich den Hinweisen des Bildungsministeriums des Landes Brandenburg folgend, sagt die Schule alle Veranstaltungen und Exkursionen in den nächsten zwei Wochen bis zu den Osterferien als Vorsorgemaßnahme ab.

Eine Referendarin, die Kontakt mit einer infizierten Studienkollegin hatte, bleibt nach wie vor in Quarantäne. Sie habe bereits am vergangenen Wochenende die Schulleiterin des Gymnasiums darüber informiert und sich in Quarantäne begeben.

"Die Eltern sollten Ruhe bewahren. Entscheidungen wie in folgenden zu Verfahren ist, trifft das Gesundheitsamt des Landkreises", sagt Anke Koch.