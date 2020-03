Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg steht am Freitag den 13. März die Frage der Schulschließung auf dem Programm der Sondersitzung der Landesregierung Potsdam.

In Brandenburg wird an diesem Freitag über die weitreichende Frage von Schulschließungen diskutiert. Nachdem die Ministerpräsidenten der Länder sich am Donnerstagabend nicht auf eine einheitliche Vorgehensweise verständigten, muss nun jedes einzeln für sich eine Vorgehensweise finden. Einige brandenburgische Landräte drängen auf Schulschließung und zwar vor dem Wochenende, um den Eltern zwei Tage Zeit zu geben, sich entsprechend zu orientieren. Das Problem dabei sind Fragen der Haftung. Wenn die Schulpflicht ausgesetzt wird, könnten Kosten für Arbeitsausfälle oder Schäden durch die nicht erfolgte Betreuung der Kinder geltend gemacht werden. Die Landräte und Oberbürgermeister dringen deshalb auf eine landeseinheitliche Regelung auf der heutigen Sondersitzung der Landesregierung.

Im Kabinett gibt es jedoch auch warnende Stimmen, dass eine Schulschließung sofort Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben haben wird. In Brandenburg ist der Anteil der arbeitenden Frauen wesentlich höher als beispielsweise in Bayern. Müssen die Frauen, oder die Väter, von heute auf morgen zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben, werden beispielsweise Krankenhäuser und Pflegeheime vor schwer lösbare Herausforderungen gestellt.

